Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/11) - «Πολεμιστές έπεσαν»

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη προσπάθεια το βράδυ της Τετάρτης (26/11) με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τα δίνουν όλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά «Πολεμιστές έπεσαν από Galacticos» με τους Κιλιάν Εμπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ να προσφέρουν στιγμές μαγείας στο χορτάρι.

Από εκεί και πέρα, στη δράση… πέφτουν την Πέμπτη (27/11) οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για το Europa League και το Conference League, αντίστοιχα, τη στιγμή που ο μπασκετικός Ολυμπιακός «Κατέρρευσε στο φινάλε» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague.