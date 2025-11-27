Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/11) - «Πολεμιστές έπεσαν»
Onsports Team 27 Νοεμβρίου 2025, 08:59
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (27/11).

Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη προσπάθεια το βράδυ της Τετάρτης (26/11) με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τα δίνουν όλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά «Πολεμιστές έπεσαν από Galacticos» με τους Κιλιάν Εμπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ να προσφέρουν στιγμές μαγείας στο χορτάρι.

Από εκεί και πέρα, στη δράση… πέφτουν την Πέμπτη (27/11) οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για το Europa League και το Conference League, αντίστοιχα, τη στιγμή που ο μπασκετικός Ολυμπιακός «Κατέρρευσε στο φινάλε» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague.

ΜΠΑΣΚΕΤ
NCAA: Μεγάλη νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ με υπογραφή Αβδάλα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/11) - Με τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Εθνική
NBA
ΝΒΑ: Τέλος στο σερί των Πίστονς, η «40άρα» του Γκίλτζιους – Αλεξάντερ και η κατηφόρα των Μπακς (vid)
MUNDOBASKET
Ελλάδα: Εκκίνηση κόντρα στην Ρουμανία για το πρώτο βήμα για το Μουντομπάσκετ 2027
