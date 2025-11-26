Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/11) - «Λατρεία» για Παναθηναϊκό
Onsports Team 26 Νοεμβρίου 2025, 08:58
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (26/11).

Στην κορυφή της Euroleague φιγουράρει πλέον ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς διέλυσε την Παρτιζάν στο «Telekom Center Athens» το βράδυ της Τρίτης (25/11) παίρνοντας τη νίκη 91-69 και προκαλεί «Λατρεία».

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League και το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι ηφαίστειο που θα… εξαπολύει «Λάβα», τη στιγμή που ο Ρότα παρέμεινε «Μονομάχος» στην ΑΕΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



STORIES
