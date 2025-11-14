Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/11) - «Τρόμος στην Ευρώπη»
Onsports Team 14 Νοεμβρίου 2025, 08:33
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/11) - «Τρόμος στην Ευρώπη»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (14/11).

Με τον ιδανικότερο τρόπο ολοκλήρωσε την διαβολοβδομάδα μακριά από το Telekom Center Athens o Παναθηναϊκός AKTOR, αφού έκανε το 2Χ2 και μετά το Παρίσι πέρασε και από τη Μαδρίτη.

Το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν έδειξε ποιος είναι το… αφεντικό και προκλήθηκε «Τρόμος στην Ευρώπη» με τη νίκη 87-77 επί της Ρεάλ, παρουσιάζοντας «Showtime». Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Παρασκευή (14/11) στο Μιλάνο και θέλει το «διπλό» και «Για τον Κίναν», μετά το νέο σοβαρό τραυματισμό του.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/11) - Πού θα δείτε το Αρμάνι-Ολυμπιακός και το Ελλάδα-Γεωργία
20 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/11) - Πού θα δείτε το Αρμάνι-Ολυμπιακός και το Ελλάδα-Γεωργία
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/11) - «Τρόμος στην Ευρώπη»
56 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/11) - «Τρόμος στην Ευρώπη»
EUROLEAGUE
Γλίστρησε, χτύπησε το κεφάλι του και χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό ο Νίμπο
2 ώρες πριν Γλίστρησε, χτύπησε το κεφάλι του και χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό ο Νίμπο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Δεν περίμενα τόσο θερμή υποδοχή στην Αθήνα, νιώθω να είμαι εδώ πάνω από 3 μήνες»
4 ώρες πριν Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Δεν περίμενα τόσο θερμή υποδοχή στην Αθήνα, νιώθω να είμαι εδώ πάνω από 3 μήνες»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved