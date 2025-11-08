Αθλητικές μεταδόσεις (08/11): Με τελικό Hellenic Championship ATP 250 και Περιστέρι - Παναθηναϊκός

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11).

«Πλούσιο» και για όλα τα γούστα είναι το τηλεοπτικό… μενού του Σαββάτου (08/11).

Ο τελικός του Hellenic Championship ATP 250, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντζο Μουζέτι ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (08/11).

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι, για την 6η αγωνιστική της GBL.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)