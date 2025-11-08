Αθλητικές μεταδόσεις (08/11): Με τελικό Hellenic Championship ATP 250 και Περιστέρι - Παναθηναϊκός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11).
«Πλούσιο» και για όλα τα γούστα είναι το τηλεοπτικό… μενού του Σαββάτου (08/11).
Ο τελικός του Hellenic Championship ATP 250, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντζο Μουζέτι ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (08/11).
Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι, για την 6η αγωνιστική της GBL.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)
10:00
Novasports 4HD
Γκολφ
Abu Dhabi HSBC Championships: 3η Μέρα
10:35
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:35
COSMOTE SPORT 7 HD
WRC 2025
Ιαπωνία, SS14 Toyota City SSS
11:20
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Α1 Basketball League Γυναικών
12:05
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:30
Novasports Premier League
Premier League Kick-off
Επεισόδιο: 11η Αγωνιστική
13:30
Novasports 6HD
Hellenic Championship
Τελικός Διπλού
13:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο
14:00
Action 24
Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα
Greek Super League 2 2025-2026
14:05
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto-E World Championship 2025
Πορτογαλία (1ος Αγώνας)
14:30
Novasports Premier League
Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 2025/26
14:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπλάκμπερν – Ντέρμπι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
14:40
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Moto3
15:00
Novasports 1HD
Τζιρόνα – Αλαβές
La Liga EA Sports 2025/26
15:35
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:50
COSMOTE SPORT 9 HD
Νέομ - Αλ Νασρ
Roshn Saudi League 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Λέτσε - Ελλάς Βερόνα
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Περιστέρι – Παναθηναϊκός
Basket League 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Κόμο – Κάλιαρι
Serie A 2025-26
16:00
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint
Μηχανοκίνητα
16:30
Novasports Extra 1
Χόφενχαϊμ – Λειψία
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports 4HD
Λεβερκούζεν – Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Ουνιόν Βερολίνου - Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 2HD
Αμβούργο – Ντόρτμουντ
Bundesliga 2025/26
16:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025
Αγώνας Δρόμου 5χλμ
16:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint)
17:00
Novasports Premier League
Έβερτον – Φούλαμ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 6HD
Τζόκοβιτς - Μουζέτι
Τελικός Hellenic Championship
17:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Στόουκ – Κόβεντρι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet
Stoiximan Super League 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Σεβίλλη – Οσασούνα
La Liga EA Sports 2025/26
17:30
COSMOTE SPORT 7 HD
ATP 250 2025
Μετς (Τελικός)
18:00
Novasports 5HD
WTA Finals
Επεισόδιο: Ριάντ, Τελικός Μονού
18:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto-E World Championship 2025
Πορτογαλία (2ος Αγώνας)
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πανιώνιος – Μαρούσι
Basket League 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Μίντεν – Μέλσουνγκεν
DAIKIN Bundesliga 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Γιουβέντους – Τορίνο
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Premier League
Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Premier League 2025/26
19:30
Novasports Prime
Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
Novasports 3HD
Γκλάντμπαχ – Κολωνία
Bundesliga 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Τόφας – Μπούρσασπορ
Turkish Basketball Super League 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Αλ Ίτιχαντ - Αλ Αχλί
Roshn Saudi League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
Σεντ Μίρεν – Χιμπέρνιαν
William Hill Scottish Premiership 2025-26
20:00
Novasports 6HD
Hellenic Championship
Post Court Show
20:00
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Βραζιλίας, Qualifying
Μηχανοκίνητα
20:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Μίλων
Volley League Ανδρών 2025-26
21:30
Novasports Start
Καϊζερσλάουτερν - Χέρτα Βερολίνου
Bundesliga 2 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Πάρμα – Μίλαν
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Τσέλσι – Γουλβς
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Εσπανιόλ – Βιγιαρεάλ
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Σάντα Κλάρα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Liga Portugal Betclic 2025-26
02:00
COSMOTE SPORT 6 HD
UFC Fight Night 2025
Γκαμπριέλ Μπονφίμ - Ράντι Μπράουν
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ατλάντα Χοκς - Λος Άντζελες Λέικερς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
05:30
COSMOTE SPORT 7 HD
WRC 2025
Ιαπωνία, SS19 Nukata 2
07:00
COSMOTE SPORT 7 HD
WRC 2025
Ιαπωνία, SS20 Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage