Ώρα… ημιτελικών στο Hellenic Championship ATP250, καθώς στις 17:00 ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Χάνφμαν, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Στην συνέχεια, ο Λορέντζο Μουζέτι θα παίξει απέναντι στον Σεμπ Κόρντα, για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού. Αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από το Novasports 6HD.

Το βράδυ στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Euroleague. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, όπως και τα υπόλοιπα ματς της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι, Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: