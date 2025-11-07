Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11) - Με ημιτελικό Τζόκοβιτς στην Αθήνα & Ολυμπιακός-Παρτιζάν
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (07/11).
Ώρα… ημιτελικών στο Hellenic Championship ATP250, καθώς στις 17:00 ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Χάνφμαν, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Στην συνέχεια, ο Λορέντζο Μουζέτι θα παίξει απέναντι στον Σεμπ Κόρντα, για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού. Αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από το Novasports 6HD.
Το βράδυ στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Euroleague. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, όπως και τα υπόλοιπα ματς της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι, Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) Moto2 2025
- 12:40 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) MotoGP 2025
- 14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού
- 14:30 Novasports Prime ONE Friday Fights Πολεμικές Τέχνες
- 15:10 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές) Moto3 2025
- 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές) Moto2 2025
- 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (1ος Ημιτελικός)
- 16:30 ΑΝΤ1+ GP Βραζιλίας, Practice 1 Formula 1
- 16:55 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές) MotoGP 2025
- 17:00 Novasports 6HD Τζόκοβιτς - Χάνφμαν Hellenic Championship, Ημιτελικοί
- 17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Μονού
- 19:00 Novasports 6HD Μουζέτι – Κόρντα Hellenic Championship, Ημιτελικοί
- 19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Μονού
- 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (2ος Ημιτελικός)
- 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά Volley League Ανδρών 2025-26
- 19:30 Novasports Extra 2 Γκρόιτερ Φιρτ - Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2 2025/26
- 19:30 Novasports 2HD Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
- 19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ναϊμά - Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League 2025-26
- 20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια Euroleague
- 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 20:30 ΑΝΤ1+ GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying Formula 1
- 21:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show
- 21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού
- 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρτίζαν Euroleague
- 21:30 Novasports Extra 1 Μιράντες - Σπόρτινγκ Χιχόν Ποδόσφαιρο
- 21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
- 21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26
- 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Μαρκόπουλο Volley League Γυναικών
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Κρεμονέζε Serie A 2025-26
- 22:00 Novasports 1HD Έλτσε - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ - Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship 2025-26
- 22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal Betclic 2025-26
- 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 04:00 Novasports 5HD ONE Fight Night Πολεμικές Τέχνες