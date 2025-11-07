Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11) - Με ημιτελικό Τζόκοβιτς στην Αθήνα & Ολυμπιακός-Παρτιζάν
Οnsports Τeam 07 Νοεμβρίου 2025, 11:41
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11) - Με ημιτελικό Τζόκοβιτς στην Αθήνα & Ολυμπιακός-Παρτιζάν

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (07/11).

Ώρα… ημιτελικών στο Hellenic Championship ATP250, καθώς στις 17:00 ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Χάνφμαν, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Στην συνέχεια, ο Λορέντζο Μουζέτι θα παίξει απέναντι στον Σεμπ Κόρντα, για το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού. Αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από το Novasports 6HD.

Το βράδυ στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Euroleague. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, όπως και τα υπόλοιπα ματς της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι, Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) Moto2 2025
  • 12:40 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) MotoGP 2025
  • 14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού
  • 14:30 Novasports Prime ONE Friday Fights Πολεμικές Τέχνες
  • 15:10 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές) Moto3 2025
  • 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές) Moto2 2025
  • 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (1ος Ημιτελικός)
  • 16:30 ΑΝΤ1+ GP Βραζιλίας, Practice 1 Formula 1
  • 16:55 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές) MotoGP 2025
  • 17:00 Novasports 6HD Τζόκοβιτς - Χάνφμαν Hellenic Championship, Ημιτελικοί
  • 17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Μονού
  • 19:00 Novasports 6HD Μουζέτι – Κόρντα Hellenic Championship, Ημιτελικοί
  • 19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Μονού
  • 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (2ος Ημιτελικός)
  • 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά Volley League Ανδρών 2025-26
  • 19:30 Novasports Extra 2 Γκρόιτερ Φιρτ - Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2 2025/26
  • 19:30 Novasports 2HD Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
  • 19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ναϊμά - Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League 2025-26
  • 20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια Euroleague
  • 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 20:30 ΑΝΤ1+ GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying Formula 1
  • 21:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show
  • 21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Ημιτελικός Διπλού
  • 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρτίζαν Euroleague
  • 21:30 Novasports Extra 1 Μιράντες - Σπόρτινγκ Χιχόν Ποδόσφαιρο
  • 21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
  • 21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26
  • 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Μαρκόπουλο Volley League Γυναικών
  • 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Κρεμονέζε Serie A 2025-26
  • 22:00 Novasports 1HD Έλτσε - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ - Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship 2025-26
  • 22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal Betclic 2025-26
  • 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 04:00 Novasports 5HD ONE Fight Night Πολεμικές Τέχνες


Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής
9 λεπτά πριν Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11) - Με ημιτελικό Τζόκοβιτς στην Αθήνα & Ολυμπιακός-Παρτιζάν
15 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11) - Με ημιτελικό Τζόκοβιτς στην Αθήνα & Ολυμπιακός-Παρτιζάν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος: «Δε δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν»
32 λεπτά πριν Βόλος: «Δε δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν»
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Έδεσε» Κοστίνια με νέο συμβόλαιο
35 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Έδεσε» Κοστίνια με νέο συμβόλαιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Άγιος Έρωτας: Το κοινό στο Χ καταδίκασε τη Σκαφιδά, εκείνη τους απάντησε ευθέως αν είναι δολοφόνος