Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/11) - Με ευρωπαϊκά ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και «Νόλε»
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (06/11).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, όπου αναμφίβολα ξεχωρίζουν οι τρεις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League.
Συγκεκριμένα, στις 19:45 οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Μάλμε για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3HD.
Την ίδια ώρα, αλλά για το Conference League, η ΑΕΚ θα παίξει κόντρα στην Σάμροκ Ρόβερς, με το ματς να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4HD, ενώ στις 22:00 από το Cosmote Sport 5HD θα μεταδοθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Γιουνγκ Μπόις για το Europa League.
Από εκεί και πέρα, στο κορτ του «Telekom Center Athens» επιστρέφει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα παίξει απέναντι στον Νούνο Μπόρζες για τα προημιτελικά του Hellenic Championship ATP250. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 6HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Προημιτελικοί
- 14:00 Novasports 5HD WTA Finals Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 6η Μέρα
- 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Προημιτελικός)
- 16:00 Novasports 5HD WTA Finals Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 6η Μέρα
- 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Προημιτελικός)
- 18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Προημιτελικοί
- 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show 2025 -26 Ποδόσφαιρο
- 18:30 Novasports 5HD WTA Finals Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 6η Μέρα
- 18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ολυμπιακός - Λας Πάλμας CEV Champions League 2026
- 19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν Euroleague
- 19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς UEFA Conference League 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Στουρμ Γκρατς - Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουτρέχτη – Πόρτο UEFA Europa League 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μάιντς – Φιορεντίνα UEFA Conference League 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα UEFA Europa League 2025-26
- 19:45 ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD Μάλμε – Παναθηναϊκός UEFA Europa League 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26 Εκπομπή
- 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show Greek Edition 2025-26 Εκπομπή
- 20:00 Novasports 2HD Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
- 20:30 Novasports 5HD WTA Finals Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 6η Μέρα
- 21:05 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague
- 21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια Euroleague
- 22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague
- 22:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show
- 22:00 Novasports 4HD Παρί - Μπάγερν Μονάχου Euroleague
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ - Γιανγκ Μπόις UEFA Europa League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άστον Βίλα - Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λωζάνη – Ομόνοια UEFA Conference League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ UEFA Conference League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Φέγενορντ UEFA Europa League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Λιόν UEFA Europa League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Ρόμα UEFA Europa League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26 Εκπομπή
- 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show Greek Edition 2025-26 Εκπομπή
- 23:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 00:00 ANT1 The Football Show Εκπομπή
- 00:05 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show 2025 -26 Ποδόσφαιρο
- 04:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Κλίπερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια