Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/11) - Με ευρωπαϊκά ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και «Νόλε»

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (06/11).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, όπου αναμφίβολα ξεχωρίζουν οι τρεις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League.

Συγκεκριμένα, στις 19:45 οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Μάλμε για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3HD.

Την ίδια ώρα, αλλά για το Conference League, η ΑΕΚ θα παίξει κόντρα στην Σάμροκ Ρόβερς, με το ματς να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4HD, ενώ στις 22:00 από το Cosmote Sport 5HD θα μεταδοθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Γιουνγκ Μπόις για το Europa League.

Από εκεί και πέρα, στο κορτ του «Telekom Center Athens» επιστρέφει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα παίξει απέναντι στον Νούνο Μπόρζες για τα προημιτελικά του Hellenic Championship ATP250. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 6HD.

