Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/10) - Με Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ

Εκτός έδρας «δοκιμασία» κόντρα στην Μονακό περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 20:00 με μετάδοση από το Novasports 4HD.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:15 είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την ίδια διοργάνωση. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

15:30 Novasports 5HD WTA 250 Τσενάι

16:50 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κηφισιά – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Ανόβερο Bundesliga 2

20:00 Novasports 4HD Μονακό – Παναθηναϊκός Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

21:00 Novasports Extra 1 PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λούτον – Φόρεστ Γκριν Emirates FA Cup

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτις Βούλας – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αλβέρκα Liga Portugal