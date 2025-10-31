Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/10) - Με Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής (31/10).
Εκτός έδρας «δοκιμασία» κόντρα στην Μονακό περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 20:00 με μετάδοση από το Novasports 4HD.
Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:15 είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την ίδια διοργάνωση. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
15:30 Novasports 5HD WTA 250 Τσενάι
16:50 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κηφισιά – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Ανόβερο Bundesliga 2
20:00 Novasports 4HD Μονακό – Παναθηναϊκός Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
21:00 Novasports Extra 1 PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports Extra 2 Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λούτον – Φόρεστ Γκριν Emirates FA Cup
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτις Βούλας – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League
22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Τζιρόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αλβέρκα Liga Portugal