Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (31/10) - «Γουστάρουν Ράφα»
Οnsports Τeam 31 Οκτωβρίου 2025, 10:24
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (31/10) - «Γουστάρουν Ράφα»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (31/10).

Το πρώτο και σημαντικό «στοίχημα» στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως… κερδίζει ο Μπενίτεθ, μια και οι παίκτες «Γουστάρουν Ράφα», τη στιγμή που «χτίζεται για του χρόνου» ο σύλλογος, όπως δείχνουν οι κινήσεις της διοίκησης.

Από εκεί και πέρα, «3 τελικοί για αρχή» είναι το πρώτο… ορόσημο για την ΑΕΚ, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει «Η εξίσωση των τριών» αναφορικά με την παρουσία των Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι στην γραμμή κρούσης.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

STORIES
Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο
7 λεπτά πριν Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Εκτός «μάχης» με Παναιτωλικό ο Μάνταλος
34 λεπτά πριν ΑΕΚ: Εκτός «μάχης» με Παναιτωλικό ο Μάνταλος
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/10) - Με Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ
56 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/10) - Με Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Λίγες πιθανότητες για Έσε ενόψει Άρη - Μπήκαν Ορτέγκα και Ζέλσον
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Λίγες πιθανότητες για Έσε ενόψει Άρη - Μπήκαν Ορτέγκα και Ζέλσον
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved