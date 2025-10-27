Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/10)
Οnsports Τeam 27 Οκτωβρίου 2025, 10:11
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (27/10).

Με την αναμέτρηση του Κόροιβου Αμαλιάδας κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων συνεχίζεται η δράση στην Elite League, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 και πρώτο τζάμπολ στις 18:30.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 22:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα στο ματς της Μπέτις με την Ατλέτικο Μαδρίτης και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Novasports 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Χάντμπολ

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κόροιβος Αμαλιάδας – Βίκος Ιωάννινων Elite League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πορτ Βέιλ – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One



STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/10)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/10)
