Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/10) - Φονικό δίδυμο και El Profesor
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 27 Οκτωβρίου 2025, 08:33
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/10) - Φονικό δίδυμο και El Profesor

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (27/10).

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής καθώς επιβλήθηκε 2-0 της ΑΕΚ έχοντας «Φονικό δίδυμο» και έδειξε πως είναι «Άλλη Κλάση», τη στιγμή που η Ένωση «Θέλει δουλειά και ενίσχυση».

Από εκεί και πέρα, με νίκη ξεκίνησε η εποχή του Ράφαελ Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό και ο «El Profesor» δεν σταμάτησε να δίνει εντολές στους «πράσινους», ενώ «Πυρπολυτής Γιακουμάκης» χτύπησε για τον ΠΑΟΚ, 3-0 τον Βόλο.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



