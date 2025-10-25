Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Πού θα δείτε τους αγώνες των Super League και GBL
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10)
|
09:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)
|
11:30
|
Novasports Start
|
WTA 250 2025
|
Γκουανγκτζόου, Ημιτελικοί
|
13:30
|
Novasports Premier League
|
Premier League Kick-off
|
9η αγωνιστική
|
14:00
|
Action 24
|
Ηρακλής - Νίκη Βόλου
|
Super League 2
|
14:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Νέα Ιωνία - ΠΑΣ Γιάννινα
|
Α1 Basketball League Γυναικών
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ίπσουιτς - Γουέστ Μπρομ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Τζιρόνα – Οβιέδο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ουντινέζε – Λέτσε
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
ATP 500 2025
|
Βασιλεία (1ος Ημιτελικός)
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 500 2025
|
Βιέννη (1ος Ημιτελικός)
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Πάρμα – Κόμο
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΠΑΟΚ – Περιστέρι
|
Stoiximan GBL
|
16:30
|
Novasports Prime
|
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
16:30
|
Novasports 6HD
|
Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 5HD
|
Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 4HD
|
Άουγκσμπουργκ – Λειψία
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 2HD
|
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ζανκτ Πάουλι
|
Bundesliga 2025/26
|
17:00
|
Novasports Premier League
|
Τσέλσι – Σάντερλαντ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports Start
|
Νιούκαστλ – Φούλαμ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Μπλάκμπερν – Σαουθάμπτον
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Κηφισιά – Παναιτωλικός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Εσπανιόλ – Έλτσε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
17:30
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Ηρακλής – ΑΕΚ
|
Stoiximan GBL
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
ATP 500 2025
|
Βασιλεία (2ος Ημιτελικός)
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 500 2025
|
Βιέννη (2ος Ημιτελικός)
|
18:15
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Πανιώνιος - Άρης betsson
|
Stoiximan GBL
|
18:15
|
ΕΡΤ Sports 2
|
Καρδίτσα – Κολοσσός
|
Stoiximan GBL
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Νάπολι – Ίντερ
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
Novasports Premier League
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
|
Premier League 2025/26
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
Novasports 3HD
|
Ντόρτμουντ – Κολωνία
|
Bundesliga 2025/26
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Μπιλμπάο – Χετάφε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
ΟΦΗ – Ατρόμητος
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Σάντα Κλάρα – Άβες
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
20:30
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1, GP Μεξικό, Practice 3
|
Μηχανοκίνητα
|
20:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθηναϊκός – Φλοίσβος
|
Volley League Ανδρών 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Αλ Χαζμ - Αλ Νασρ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
UFC Fight Night 2025
|
Πολεμικές Τέχνες
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Μέλσουνγκεν – Λέμγκο
|
DAIKIN Bundesliga 2025-26
|
21:30
|
Novasports Start
|
Χέρτα Βερολίνου - Φορτούνα Ντίσελντορφ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Ντερτόνα – Τραπάνι
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Κρεμονέζε – Αταλάντα
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports Premier League
|
Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
|
Premier League 2025/26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Βαλένθια – Βιγιαρεάλ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Μπενφίκα – Αρούκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
00:00
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1, GP Μεξικό, Qualifying
|
Μηχανοκίνητα
|
02:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ατλάντα Χοκς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
|
ΝΒΑ
|
04:35
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Μαλαισίας (Warm Up)
|
05:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)
|
07:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)