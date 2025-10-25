Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Πού θα δείτε τους αγώνες των Super League και GBL
INTIME SPORTS
Onsports team 25 Οκτωβρίου 2025, 09:29
STORIES

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10)

09:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)

11:30

Novasports Start

WTA 250 2025

Γκουανγκτζόου, Ημιτελικοί

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

9η αγωνιστική

14:00

Action 24

Ηρακλής - Νίκη Βόλου

Super League 2

14:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Νέα Ιωνία - ΠΑΣ Γιάννινα

Α1 Basketball League Γυναικών

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ίπσουιτς - Γουέστ Μπρομ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Τζιρόνα – Οβιέδο

La Liga EA Sports 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ουντινέζε – Λέτσε

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP 500 2025

Βασιλεία (1ος Ημιτελικός)

16:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 500 2025

Βιέννη (1ος Ημιτελικός)

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Πάρμα – Κόμο

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 6HD

Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 4HD

Άουγκσμπουργκ – Λειψία

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 2HD

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ζανκτ Πάουλι

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports Premier League

Τσέλσι – Σάντερλαντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Νιούκαστλ – Φούλαμ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Μπλάκμπερν – Σαουθάμπτον

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κηφισιά – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Εσπανιόλ – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

ΕΡΤ Sports 1

Ηρακλής – ΑΕΚ

Stoiximan GBL

18:00

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP 500 2025

Βασιλεία (2ος Ημιτελικός)

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 500 2025

Βιέννη (2ος Ημιτελικός)

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος - Άρης betsson

Stoiximan GBL

18:15

ΕΡΤ Sports 2

Καρδίτσα – Κολοσσός

Stoiximan GBL

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Νάπολι – Ίντερ

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 3HD

Ντόρτμουντ – Κολωνία

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Χετάφε

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Σάντα Κλάρα – Άβες

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:30

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Μεξικό, Practice 3

Μηχανοκίνητα

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Φλοίσβος

Volley League Ανδρών 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Αλ Χαζμ - Αλ Νασρ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 8 HD

UFC Fight Night 2025

Πολεμικές Τέχνες

21:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μέλσουνγκεν – Λέμγκο

DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:30

Novasports Start

Χέρτα Βερολίνου - Φορτούνα Ντίσελντορφ

Bundesliga 2 2025/26

21:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Ντερτόνα – Τραπάνι

Lega Basket Serie A 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Κρεμονέζε – Αταλάντα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Βαλένθια – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Μπενφίκα – Αρούκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

00:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Μεξικό, Qualifying

Μηχανοκίνητα

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Ατλάντα Χοκς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

ΝΒΑ

04:35

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Μαλαισίας (Warm Up)

05:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)

07:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)


