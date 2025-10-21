Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
INTIME SPORTS
Onsports team 21 Οκτωβρίου 2025, 09:49
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (21/10).

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (21/10):

13:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

UEFA Youth League 2025-26

14:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Καµίλο Ούγκο Καραµπέλι - Φίλιπ Μίσολιτς

ATP 500 2025

15:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Νταβίντ Γκοφάν - Μάριν Τσίλιτς

ATP 500 2025

16:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Κάμερον Νόρι - Αντρέι Ρούμπλεφ

ATP 500 2025

18:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Στέφανος Τσιτσιπάς - Λορέντζο Μουζέτι

ATP 500 2025

18:30

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

19:00

Novasports 5HD

Νεπτούνας Κλαϊπέντα - Χάμπουργκ Τάουερς

Eurocup

19:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Ιγκοκέα – Τριέστε

FIBA Basketball Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Καϊράτ Αλμάτι – Πάφος

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

UEFA Champions League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Άρης – Μανρέσα

Eurocup

20:00

Novasports Start

Ουλμ – Μπεσίκτας

Eurocup

21:00

Novasports 4HD

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Σλασκ Βρότσλαβ

Eurocup

21:50

COSMOTE SPORT 2 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Postgame

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Νιούκαστλ – Μπενφίκα

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Χιούστον Ρόκετς

Μπάσκετ

03:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε - Ατλέτικο Μινέιρο

Copa Sudamericana 2025

05:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Λος Άντζελες Λέικερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


