Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (21/10).
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (21/10):
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
|
UEFA Youth League 2025-26
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Καµίλο Ούγκο Καραµπέλι - Φίλιπ Μίσολιτς
|
ATP 500 2025
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Νταβίντ Γκοφάν - Μάριν Τσίλιτς
|
ATP 500 2025
|
16:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Κάμερον Νόρι - Αντρέι Ρούμπλεφ
|
ATP 500 2025
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Στέφανος Τσιτσιπάς - Λορέντζο Μουζέτι
|
ATP 500 2025
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
19:00
|
Novasports 5HD
|
Νεπτούνας Κλαϊπέντα - Χάμπουργκ Τάουερς
|
Eurocup
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Ιγκοκέα – Τριέστε
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Καϊράτ Αλμάτι – Πάφος
|
UEFA Champions League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
|
UEFA Champions League 2025-26
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Άρης – Μανρέσα
|
Eurocup
|
20:00
|
Novasports Start
|
Ουλμ – Μπεσίκτας
|
Eurocup
|
21:00
|
Novasports 4HD
|
Χάποελ Ιερουσαλήμ - Σλασκ Βρότσλαβ
|
Eurocup
|
21:50
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Postgame
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Νιούκαστλ – Μπενφίκα
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
02:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Χιούστον Ρόκετς
|
Μπάσκετ
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε - Ατλέτικο Μινέιρο
|
Copa Sudamericana 2025
|
05:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Λος Άντζελες Λέικερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια