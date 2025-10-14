Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/10) - «ΠΑΟ α λα… ιταλικά»

Onsports Team

Ο Φράνκο Μπαλντίνι ξεκίνησε τη… δουλειά του στον Παναθηναϊκό, καθώς έφτασε στην Αθήνα, είχε συνάντηση με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, αλλά και στελέχη του συλλόγου, ενώ έδωσε το «παρών» και το αθλητικό κέντρο στο Κορωπί και ετοιμάζεται να δημιουργήσει τον «ΠΑΟ α λα… ιταλικά» όσον αφορά το μοντέλο λειτουργίας.

Από εκεί και πέρα, με «Κολλημένο το γκάζι» θέλει να υποδεχθεί την Εφές ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ για την Euroleague, τη στιγμή που στην ΑΕΚ γίνεται «Μάχη για Μούκου», αναφορικά με τη συμμετοχή του Καμερουνέζου στόπερ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.