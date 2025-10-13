Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/10)
Onsports Team 13 Οκτωβρίου 2025, 11:58
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/10)

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (13/10).

Συνοπτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

16:30

COSMOTE SPORT 7 HD

ATP 250 2025

Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

16:45

ΕΡΤ2

Φέρωνας Βέροιας – Αθηναϊκός

Greek Handball Premier

18:30

COSMOTE SPORT 7 HD

ATP 250 2025

Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Topspin

Εκπομπή

20:30

COSMOTE SPORT 7 HD

ATP 250 2025

Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2025

Εκπομπή

21:45

Novasports Premier League

Ουαλία – Βέλγιο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports Start

Σκόπια – Καζακστάν

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 6HD

Σλοβακία – Λουξεμβούργο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 5HD

Σουηδία – Κόσοβο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 4HD

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Σλοβενία – Ελβετία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Ισλανδία – Γαλλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή


