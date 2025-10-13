Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/10)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (13/10).
Συνοπτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
16:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ATP 250 2025
|
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
|
16:45
|
ΕΡΤ2
|
Φέρωνας Βέροιας – Αθηναϊκός
|
Greek Handball Premier
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ATP 250 2025
|
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Topspin
|
Εκπομπή
|
20:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ATP 250 2025
|
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Εκπομπή Grand Prix 2025
|
Εκπομπή
|
21:45
|
Novasports Premier League
|
Ουαλία – Βέλγιο
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports Start
|
Σκόπια – Καζακστάν
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 6HD
|
Σλοβακία – Λουξεμβούργο
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 5HD
|
Σουηδία – Κόσοβο
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 4HD
|
Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 3HD
|
Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 2HD
|
Σλοβενία – Ελβετία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Ισλανδία – Γαλλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή