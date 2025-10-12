Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/10) - Με Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και Δανία - Ελλάδα
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/10).
Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της μπασκετικής σεζόν θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στο ΣΕΦ. Το φαληρικό στάδιο θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR. Πρώτο τζάμπολ στις 19:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2.
Παράλληλα, κρίσιμο παιχνίδι δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Δανία. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
13:00
|
ΕΡΤ2
|
ΑΕΚ – Πανιώνιος
|
Stoiximan GBL
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι
|
Turkish Basketball Super League 2025-26
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Καντού - Ρέτζιο Εμίλια
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
13:30
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Γουχάν, Τελικός
|
14:00
|
ACTION24
|
Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β
|
Super League 2
|
15:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα
|
Turkish Basketball Super League 2025-26
|
16:00
|
ΕΡΤ2
|
Περιστέρι - ΑΟ Μυκόνου
|
Stoiximan GBL
|
16:00
|
Novasports Start
|
Άγιος Μαρίνος – Κύπρος
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
18:15
|
ΕΡΤ2
|
Εθνικός Πειραιά - ΝΕ Πατρών
|
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
|
19:00
|
ΕΡΤ2
|
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
|
Stoiximan GBL
|
19:00
|
Novasports Start
|
Νήσοι Φερόες – Τσεχία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
Novasports 2HD
|
Σκωτία – Λευκορωσία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
Novasports 1HD
|
Ολλανδία – Φινλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:45
|
ALPHA
|
Δανία – Ελλάδα
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Prime
|
Ρουμανία – Αυστρία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Start
|
Λιθουανία – Πολωνία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Κροατία – Γιβραλτάρ
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Λας Βέγκας Έισις - Φοίνιξ Μέρκιουρι
|
WNBA Finals 2025
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή