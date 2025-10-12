Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/10) - Με Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και Δανία - Ελλάδα
Οnsports Τeam 12 Οκτωβρίου 2025, 11:49
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/10) - Με Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και Δανία - Ελλάδα

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/10).

Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της μπασκετικής σεζόν θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στο ΣΕΦ. Το φαληρικό στάδιο θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR. Πρώτο τζάμπολ στις 19:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2.

Παράλληλα, κρίσιμο παιχνίδι δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Δανία. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:00

ΕΡΤ2

ΑΕΚ – Πανιώνιος

Stoiximan GBL

13:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι

Turkish Basketball Super League 2025-26

13:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Καντού - Ρέτζιο Εμίλια

Lega Basket Serie A 2025-26

13:30

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Γουχάν, Τελικός

14:00

ACTION24

Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β

Super League 2

15:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα

Turkish Basketball Super League 2025-26

16:00

ΕΡΤ2

Περιστέρι - ΑΟ Μυκόνου

Stoiximan GBL

16:00

Novasports Start

Άγιος Μαρίνος – Κύπρος

UEFA World Cup Qualifiers 2025

18:15

ΕΡΤ2

Εθνικός Πειραιά - ΝΕ Πατρών

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

19:00

ΕΡΤ2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR

Stoiximan GBL

19:00

Novasports Start

Νήσοι Φερόες – Τσεχία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 2HD

Σκωτία – Λευκορωσία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 1HD

Ολλανδία – Φινλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

20:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης

ACB Liga Endesa 2025-26

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:45

ALPHA

Δανία – Ελλάδα

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Prime

Ρουμανία – Αυστρία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Start

Λιθουανία – Πολωνία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Κροατία – Γιβραλτάρ

UEFA World Cup Qualifiers 2025

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Λας Βέγκας Έισις - Φοίνιξ Μέρκιουρι

WNBA Finals 2025

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ευκαιρίες για Athens Kallithea, Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσα
8 λεπτά πριν Super League 2: Ευκαιρίες για Athens Kallithea, Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσα
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μαρίν, κανονικά στην αποστολή της Ρουμανίας
17 λεπτά πριν ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μαρίν, κανονικά στην αποστολή της Ρουμανίας
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για τους οπαδούς
57 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για τους οπαδούς
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/10) - Με Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και Δανία - Ελλάδα
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/10) - Με Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και Δανία - Ελλάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved