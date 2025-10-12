Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/10) - Με Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και Δανία - Ελλάδα

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/10).

Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της μπασκετικής σεζόν θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στο ΣΕΦ. Το φαληρικό στάδιο θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR. Πρώτο τζάμπολ στις 19:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2.

Παράλληλα, κρίσιμο παιχνίδι δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Δανία. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: