Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10)
EPA/MIGUEL A. LOPES, ΑΜΠΕ
Onsports team 11 Οκτωβρίου 2025, 07:44
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10)

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (11/10).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (11/10)

11:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ATP Challenger 50 2025

ICONICO Crete Challenger 1 (1ος Ημιτελικός Μονού)

11:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (1ος Ημιτελικός)

11:45

ΕΡΤ2

Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός

Α1 Basketball League Γυναικών

12:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Γουχάν, Ημιτελικοί

13:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ATP Challenger 50 2025

ICONICO Crete Challenger 1 (2ος Ημιτελικός Μονού)

14:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (2ος Ημιτελικός)

14:00

ΕΡΤ2

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Ποδόσφαιρο

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Extreme H 2025

World Cup (3η Ημέρα)

15:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ATP Challenger 50 2025

ICONICO Crete Challenger 1 (Τελικός Διπλού)

16:00

ΕΡΤ2

Άρης – Κολοσσός

Stoiximan GBL

16:00

Novasports Start

Λετονία – Ανδόρα

UEFA World Cup Qualifiers 2025

16:40

COSMOTE SPORT 9 HD

Φλένσμπουργκ – Κίελο

DAIKIN Bundesliga 2025-26

18:15

ΕΡΤ2

Άλιμος – Ολυμπιακός

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26

19:00

ΕΡΤ Sports 1

Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι

Stoiximan GBL

19:00

Novasports Prime

Νορβηγία – Ισραήλ

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports Start

Ουγγαρία – Αρμενία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:15

COSMOTE SPORT 4 HD

Βαρέζε - Αρμάνι Μιλάνο

Lega Basket Serie A 2025-26

19:30

ΕΡΤ2

ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Stoiximan GBL

19:30

Novasports 1HD

Αλμερία – Σαραγόσα

Ποδόσφαιρο

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Όλνταμ – Μπάροου

Sky Bet EFL League Two 2025-26

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Κανάρια – Μάλαγα

ACB Liga Endesa 2025-26

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports Start

Σερβία – Αλβανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 4HD

Βουλγαρία – Τουρκία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Εσθονία – Ιταλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Πορτογαλία – Ιρλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Ισπανία – Γεωργία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

02:00

COSMOTE SPORT 6 HD

UFC Fight Night 2025

Τσάρλες Ολιβέιρα - Ματέους Γκάμροτ


Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν
9 λεπτά πριν Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η FIFA αλλάζει για πάντα τα καλοκαίρια μας: Μουντιάλ τον χειμώνα, Παγκόσμιο Συλλόγων κάθε 2 χρόνια
39 λεπτά πριν Η FIFA αλλάζει για πάντα τα καλοκαίρια μας: Μουντιάλ τον χειμώνα, Παγκόσμιο Συλλόγων κάθε 2 χρόνια
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10)
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι πληρωμές στους αγρότες
4 ώρες πριν ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι πληρωμές στους αγρότες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved