Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (11/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (11/10)
|
11:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ATP Challenger 50 2025
|
ICONICO Crete Challenger 1 (1ος Ημιτελικός Μονού)
|
11:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (1ος Ημιτελικός)
|
11:45
|
ΕΡΤ2
|
Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός
|
Α1 Basketball League Γυναικών
|
12:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Γουχάν, Ημιτελικοί
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ATP Challenger 50 2025
|
ICONICO Crete Challenger 1 (2ος Ημιτελικός Μονού)
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (2ος Ημιτελικός)
|
14:00
|
ΕΡΤ2
|
ΑΕΚ – ΟΦΗ
|
Ποδόσφαιρο
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Extreme H 2025
|
World Cup (3η Ημέρα)
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ATP Challenger 50 2025
|
ICONICO Crete Challenger 1 (Τελικός Διπλού)
|
16:00
|
ΕΡΤ2
|
Άρης – Κολοσσός
|
Stoiximan GBL
|
16:00
|
Novasports Start
|
Λετονία – Ανδόρα
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
16:40
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Φλένσμπουργκ – Κίελο
|
DAIKIN Bundesliga 2025-26
|
18:15
|
ΕΡΤ2
|
Άλιμος – Ολυμπιακός
|
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26
|
19:00
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι
|
Stoiximan GBL
|
19:00
|
Novasports Prime
|
Νορβηγία – Ισραήλ
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
Novasports Start
|
Ουγγαρία – Αρμενία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:15
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Βαρέζε - Αρμάνι Μιλάνο
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
19:30
|
ΕΡΤ2
|
ΠΑΟΚ – Ηρακλής
|
Stoiximan GBL
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Αλμερία – Σαραγόσα
|
Ποδόσφαιρο
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Όλνταμ – Μπάροου
|
Sky Bet EFL League Two 2025-26
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Κανάρια – Μάλαγα
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports Start
|
Σερβία – Αλβανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 4HD
|
Βουλγαρία – Τουρκία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 3HD
|
Εσθονία – Ιταλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 2HD
|
Πορτογαλία – Ιρλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Ισπανία – Γεωργία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
02:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
UFC Fight Night 2025
|
Τσάρλες Ολιβέιρα - Ματέους Γκάμροτ