Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/10) - Με Ολυμπιακός - Ντουμπάι και προκριματικά Μουντιάλ
Οnsports Τeam 10 Οκτωβρίου 2025, 13:27
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/10) - Με Ολυμπιακός - Ντουμπάι και προκριματικά Μουντιάλ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/10).

Εντός έδρας αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Euroleague, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports 4HD.

Παράλληλα, από τα κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Προημιτελικός)

14:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Γουχάν, Προημιτελικοί

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Πολεμικές Τέχνες

16:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Extreme H 2025

World Cup (2η Ημέρα)

17:00

Novasports Start

Καζακστάν – Λιχτενστάιν

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

ΕΡΤ2

Γερμανία – Ελλάδα

Προκριματικά Euro Κ21

20:00

Novasports 4HD

Playmakers

Εκπομπή

20:45

Novasports 5HD

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας

Euroleague

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:15

Novasports 4HD

Ολυμπιακός – Ντουμπάι

Euroleague

21:30

Novasports 6HD

Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

Euroleague

21:45

Novasports Premier League

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 3

Κόσοβο – Σλοβενία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 2

Σουηδία – Ελβετία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 1

Βέλγιο - Σκόπια

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports Start

Ισλανδία – Ουκρανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Γερμανία – Λουξεμβούργο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:15

Novasports 4HD

Playmakers

Εκπομπή

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις

WNBA Finals 2025


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ο Παναθηναϊκός απάντησε σε Ντόντσιτς: «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας»
39 λεπτά πριν Ο Παναθηναϊκός απάντησε σε Ντόντσιτς: «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας»
STORIES
5 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις το Sneakerness Athens 2025
50 λεπτά πριν 5 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις το Sneakerness Athens 2025
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Koumkan: Μητροπολιτική διάθεση και εκλεπτυσμένες γεύσεις σε ένα Grand Hotel Bar στο Κεφαλάρι
58 λεπτά πριν Koumkan: Μητροπολιτική διάθεση και εκλεπτυσμένες γεύσεις σε ένα Grand Hotel Bar στο Κεφαλάρι
EUROLEAGUE
O Ναν «έσβησε» το διαιτητικό σκάνδαλο στη Βιτόρια: Άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο
58 λεπτά πριν O Ναν «έσβησε» το διαιτητικό σκάνδαλο στη Βιτόρια: Άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
