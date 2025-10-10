Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/10) - Με Ολυμπιακός - Ντουμπάι και προκριματικά Μουντιάλ

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/10).

Εντός έδρας αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Euroleague, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports 4HD.

Παράλληλα, από τα κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: