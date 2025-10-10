Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/10) - Με Ολυμπιακός - Ντουμπάι και προκριματικά Μουντιάλ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/10).
Εντός έδρας αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Euroleague, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports 4HD.
Παράλληλα, από τα κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Προημιτελικός)
|
14:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Γουχάν, Προημιτελικοί
|
15:30
|
Novasports 5HD
|
ONE Friday Fights
|
Πολεμικές Τέχνες
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Extreme H 2025
|
World Cup (2η Ημέρα)
|
17:00
|
Novasports Start
|
Καζακστάν – Λιχτενστάιν
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
ΕΡΤ2
|
Γερμανία – Ελλάδα
|
Προκριματικά Euro Κ21
|
20:00
|
Novasports 4HD
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
20:45
|
Novasports 5HD
|
Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας
|
Euroleague
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:15
|
Novasports 4HD
|
Ολυμπιακός – Ντουμπάι
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 6HD
|
Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια
|
Euroleague
|
21:45
|
Novasports Premier League
|
Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 3
|
Κόσοβο – Σλοβενία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 2
|
Σουηδία – Ελβετία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 1
|
Βέλγιο - Σκόπια
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports Start
|
Ισλανδία – Ουκρανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 2HD
|
Γερμανία – Λουξεμβούργο
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
23:15
|
Novasports 4HD
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις
|
WNBA Finals 2025