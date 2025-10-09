Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/10) - Με Σκωτία - Ελλάδα και Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (09/10).
Κρίσιμο παιχνίδι στην Γλασκώβη δίνει το βράδυ της Πέμπτης (09/10) η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Σκωτία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από τον ALPHA.
Παράλληλα, την πρώτη του εκτός έδρας «δοκιμασία» έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς στις 21:30 θα παίξει κόντρα στην Μπασκόνια για την Euroleague. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Προημιτελικός)
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Extreme H 2025
|
World Cup (1η Ημέρα)
|
16:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Γουχάν, Φάση των 16
|
19:00
|
Novasports 1HD
|
Φινλανδία – Λιθουανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:30
|
Novasports Start
|
Αθηναϊκός – Σαρνέ
|
Eurocup Women 2025-2026
|
20:30
|
Novasports 4HD
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:30
|
Novasports 6HD
|
Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 4HD
|
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 2HD
|
Παρτίζαν - Αναντολού Εφές
|
Euroleague
|
21:45
|
Novasports Premier League
|
Αγγλία – Ουαλία
|
Φιλικός Αγώνας
|
21:45
|
Novasports Extra 3
|
Αυστρία - Άγιος Μαρίνος
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 2
|
Μάλτα – Ολλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 1
|
Κύπρος - Βοσνία-Ερζεγοβίνη
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports Start
|
Παρί - Βίρτους Μπολόνια
|
Euroleague
|
21:45
|
Novasports 3HD
|
Λευκορωσία – Δανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Τσεχία – Κροατία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
ALPHA
|
Σκωτία – Ελλάδα
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 4
|
Νήσοι Φερόες – Μαυροβούνιο
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
22:00
|
Novasports 5HD
|
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν
|
Euroleague
|
23:30
|
Novasports 4HD
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή