Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/10) - Με Σκωτία - Ελλάδα και Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

Onsports Team

Κρίσιμο παιχνίδι στην Γλασκώβη δίνει το βράδυ της Πέμπτης (09/10) η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Σκωτία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από τον ALPHA.

Παράλληλα, την πρώτη του εκτός έδρας «δοκιμασία» έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς στις 21:30 θα παίξει κόντρα στην Μπασκόνια για την Euroleague. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: