Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/10) - Με Σκωτία - Ελλάδα και Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 10:11
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (09/10).

Κρίσιμο παιχνίδι στην Γλασκώβη δίνει το βράδυ της Πέμπτης (09/10) η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Σκωτία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από τον ALPHA.

Παράλληλα, την πρώτη του εκτός έδρας «δοκιμασία» έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς στις 21:30 θα παίξει κόντρα στην Μπασκόνια για την Euroleague. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Προημιτελικός)

16:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Extreme H 2025

World Cup (1η Ημέρα)

16:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Γουχάν, Φάση των 16

19:00

Novasports 1HD

Φινλανδία – Λιθουανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:30

Novasports Start

Αθηναϊκός – Σαρνέ

Eurocup Women 2025-2026

20:30

Novasports 4HD

Playmakers

Εκπομπή

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:30

Novasports 6HD

Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό

Euroleague

21:30

Novasports 4HD

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

Euroleague

21:30

Novasports 2HD

Παρτίζαν - Αναντολού Εφές

Euroleague

21:45

Novasports Premier League

Αγγλία – Ουαλία

Φιλικός Αγώνας

21:45

Novasports Extra 3

Αυστρία - Άγιος Μαρίνος

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 2

Μάλτα – Ολλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 1

Κύπρος - Βοσνία-Ερζεγοβίνη

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports Start

Παρί - Βίρτους Μπολόνια

Euroleague

21:45

Novasports 3HD

Λευκορωσία – Δανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Τσεχία – Κροατία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

ALPHA

Σκωτία – Ελλάδα

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 4

Νήσοι Φερόες – Μαυροβούνιο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

22:00

Novasports 5HD

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν

Euroleague

23:30

Novasports 4HD

Playmakers

Εκπομπή

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή


