Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/10) - «Ισοπεδωτικός» ο ΠΑΟΚ
Onsports Team 06 Οκτωβρίου 2025, 08:33
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/10) - «Ισοπεδωτικός» ο ΠΑΟΚ

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (06/10).

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League καθώς επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα με ανατροπή. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν «Ισοπεδωτικός».

Μεγάλη νίκη πήρε και η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε 3-2 της Κηφισιάς, γυρίζοντας… τούμπα την αναμέτρηση, ούσα πίσω στο σκορ με δύο τέρματα διαφορά. Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν «Το έπος των αετών».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



