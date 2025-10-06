Ομάδες

Στέφανος Ντούσκος: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Onsports Team 06 Οκτωβρίου 2025, 09:22
ΣΠΟΡ

Στέφανος Ντούσκος: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Στην Ελλάδα βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10) ο Στέφανος Ντούσκος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που έλαβε χώρα στην Σανγκάη και κατά την άφιξή του αποθεώθηκε από φίλους και συγγενείς.

Ο 27χρονος αθλητής έφτασε με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος, το οποίο κατέκτησε στο μονό σκιφ ανδρών, ενώ ακόμα στις αποσκευές του ήταν και το ασημένιο στα 500 μέτρα σπριντ.

Μαζί του ταξίδεψε και ο Βασίλης Πολύμερος, πρόεδρος της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, ενώ μόλις «προσγειώθηκαν» ο Στέφανος Ντούσκος εμφανίστηκε συγκινημένος και περήφανος για τα δύο μετάλλια, στις πρώτες του δηλώσεις.



