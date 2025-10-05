Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (05/10) - «Κρίσιμη στροφή» στη Super League
Onsports Team 05 Οκτωβρίου 2025, 09:22
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (05/10).

Έντονο είναι το ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής της Super League, η οποία θεωρείται «Κρίσιμη στροφή». Αναμφίβολα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, που θα γίνει «Στην κόψη του ξυραφιού».

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στην Κηφισιά σ’ ένα ματς που είναι «Τελικός» για την Ένωση, ενώ ο ΟΦΗ «Χόρεψε στην Τρίπολη» τον Άρη παίρνοντας μια εύκολη νίκη.

