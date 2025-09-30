Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League
Onsports Team 30 Σεπτεμβρίου 2025, 09:55
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερα πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό «μενού».

Ξεχωρίζει φυσικά η έναρξη της EuroLeague, με την πρεμιέρα να περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέναντι σε Μπάγερν Μονάχου και Μπασκόνια, αντίστοιχα.

Για τους ποδοσφαιρόφιλους υπάρχει η δεύτερη αγωνιστική για τη League Phase του Champions League, ενώ σήμερα αγωνίζεται και ο ανανεωμένος Άρης για το Eurocup.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ ντε Μινόρ 1ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέρνερ Τιεν- Nτανίλ Μεντβέντεφ 2ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Youth League

19:00 Novasports 3HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Παρτίζαν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

20:45 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Άρης Eurocup

21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Άγιαξ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Champions League



