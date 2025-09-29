Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (29/09) - «Μαγεία» και «Αρχηγάρα»

Onsports Team

Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού και βγήκε «Αδιάβροχος» από το Αγρίνιο με «Μαγεία Ρενάτο».

Παράλληλα, με νίκη συνέχισε η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε 1-0 του Βόλου με τον «Αρχηγάρα» Πέτρο Μάνταλο να «γράφει» 400 συμμετοχές με τη φανέλα της, ενώ στον Ολυμπιακό αποθεώνεται ο «Τσικίνιο, ο μάγος».