Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/09) - Με ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη Super League

Onsports Team

Τα ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League είναι αυτά που ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Βόλο με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ στις 19:00 ακολουθεί το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Κηφισιά από το Cosmote Sport 2HD.

Στις 20:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αστέρα AKTOR απέναντι στον ΠΑΟΚ με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 21:00 με το ματς του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό και μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: