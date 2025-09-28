Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/09) - Με ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη Super League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/09).
Τα ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League είναι αυτά που ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Βόλο με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ στις 19:00 ακολουθεί το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Κηφισιά από το Cosmote Sport 2HD.
Στις 20:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αστέρα AKTOR απέναντι στον ΠΑΟΚ με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 21:00 με το ματς του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό και μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Κάρλος Αλκαράθ - Μπράντον Νακασίμα
|
ATP 500 2025
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Σασουόλο – Ουντινέζε
|
Serie A 2025-26
|
14:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Πεκίνο
|
14:00
|
Action 24
|
Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ATP 500 2025
|
Πεκίνο (Κυρίως Ταμπλό)
|
14:30
|
Novasports 3HD
|
Νυρεμβέργη - Χέρτα Βερολίνου
|
Bundesliga 2 2025/26
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
15:30
|
Novasports Start
|
Γκρόνινγκεν – Φέγενορντ
|
Eredivisie 2025/26
|
16:00
|
Novasports Premier League
|
Άστον Βίλα – Φούλαμ
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
ΕΡΤ2
|
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
|
Super Cup γυναικών
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Πίζα – Φιορεντίνα
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PreGame Show
|
ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ρόμα - Ελλάς Βερόνα
|
Serie A 2025-26
|
16:30
|
Novasports 2HD
|
Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ
|
Bundesliga 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Λίβινγκστον – Ρέιντζερς
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
17:15
|
Novasports Prime
|
Έλτσε – Θέλτα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
18:30
|
Novasports Premier League
|
Νιούκαστλ – Άρσεναλ
|
Premier League 2025/26
|
18:30
|
Novasports 3HD
|
Κολωνία – Στουτγκάρδη
|
Bundesliga 2025/26
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
PreGame Show
|
ΟΦΗ - Κηφισιά
|
19:00
|
Novasports 6HD
|
Ryder Cup
|
3η μέρα
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Ανόρθωση – Ομόνοια
|
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Lega Basket Supercoppa 2025
|
Τελικός
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Λέτσε – Μπολόνια
|
Serie A 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
ΟΦΗ – Κηφισιά
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
ACB Supercopa Endesa 2025
|
Τελικός
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Μπράγκα – Νασιονάλ
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
20:30
|
Novasports Prime
|
Αστέρας Aktor – ΠΑΟΚ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:30
|
Novasports 2HD
|
Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο
|
Bundesliga 2025/26
|
21:00
|
Action 24
|
Ρασίνγκ Κλουμπ – Ιντεπεντιέντε
|
Liga Profesional Clausura
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μίλαν – Νάπολι
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Μπέτις – Οσασούνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Ιντιάνα Φίβερ - Λας Βέγκας Έισις
|
2025 WNBA Playoffs
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Φαμαλικάο - Ρίο Άβε
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
23:10
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
00:00
|
Action 24
|
Ρίβερ Πλέιτ - Ντεπορτίβο Ριέστρα
|
Liga Profesional Clausura
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ