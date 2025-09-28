Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/09) - «Terminator» ο Τσικίνιο
Onsports Team 28 Σεπτεμβρίου 2025, 09:22
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (28/09).

Λυτρωτής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Τσικίνιο, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη 3-2 επί του Λεβαδειακού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Πορτογάλος αποτέλεσε τον «Terminator» για τους Πειραιώτες.

Από εκεί και πέρα, κόντρα στον Παναιτωλικό δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός και το σύνθημα είναι «Αγρίνιο, όπως… Βέρνη» για το δεύτερο συνεχόμενο «διπλό», ενώ «Μόνο κιτρινόμαυρη, μόνο ΑΕΚ, μόνο νίκη» για το ματς με το Βόλο.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



