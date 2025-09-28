Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/09) - «Terminator» ο Τσικίνιο

Onsports Team

Λυτρωτής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Τσικίνιο, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη 3-2 επί του Λεβαδειακού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Πορτογάλος αποτέλεσε τον «Terminator» για τους Πειραιώτες.

Από εκεί και πέρα, κόντρα στον Παναιτωλικό δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός και το σύνθημα είναι «Αγρίνιο, όπως… Βέρνη» για το δεύτερο συνεχόμενο «διπλό», ενώ «Μόνο κιτρινόμαυρη, μόνο ΑΕΚ, μόνο νίκη» για το ματς με το Βόλο.