Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/09) - «Ξέσπασε» ο Παναθηναϊκός!

Onsports Team

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «Ξέσπασε» κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις, επικρατώντας 4-1 και έγινε «Panatha Λατρεία».

Αντίθετα, «Οργή Μέντι» στον Ολυμπιακό, για την εικόνα στο ματς του Κυπέλλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ ο Καλοσκάμης παραδέχθηκε «Ανατρίχιασα» για την αποθέωση που δέχθηκε από τους οπαδούς της ΑΕΚ.