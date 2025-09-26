Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/09) - «Ξέσπασε» ο Παναθηναϊκός!
Onsports Team 26 Σεπτεμβρίου 2025, 09:22
STORIES

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (26/09).

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «Ξέσπασε» κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις, επικρατώντας 4-1 και έγινε «Panatha Λατρεία».

Αντίθετα, «Οργή Μέντι» στον Ολυμπιακό, για την εικόνα στο ματς του Κυπέλλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ ο Καλοσκάμης παραδέχθηκε «Ανατρίχιασα» για την αποθέωση που δέχθηκε από τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



