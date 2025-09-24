Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/09) - Με ΠΑΟΚ-Μακάμπι και Ολυμπιακό, ΑΕΚ στο Κύπελλο

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (24/09).

Πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 19:45 την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μετάδοση του ματς θα γίνει από το Cosmote Sport 2HD.

Παράλληλα, από τα αθλητικά κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν τα παιχνίδια Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Παναιτωλικός, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: