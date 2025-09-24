Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/09) - Με ΠΑΟΚ-Μακάμπι και Ολυμπιακό, ΑΕΚ στο Κύπελλο
Οnsports Τeam 24 Σεπτεμβρίου 2025, 13:19
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (24/09).

Πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 19:45 την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μετάδοση του ματς θα γίνει από το Cosmote Sport 2HD.

Παράλληλα, από τα αθλητικά κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν τα παιχνίδια Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Παναιτωλικός, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μάρτον Φούκσοβιτς - Φράνσις Τιαφό

ATP 500 2025

15:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

15:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Athens Kallithea FC – ΟΦΗ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

18:00

Novasports Start

Πάρμα – Σπέτσια

Coppa Italia 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Europa League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

19:00

COSMOTE SPORT 5 HD

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Πάφος - ΕΝ Παραλιμνίου

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26

Ποδόσφαιρο

19:45

COSMOTE SPORT 2 HD

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς

UEFA Europa League 2025-26

20:00

Novasports 1HD

Χετάφε – Αλαβές

La Liga EA Sports 2025/26

21:50

COSMOTE SPORT 2 HD

Europa League Show 2025-26

Postgame

22:00

Novasports 2HD

Κόμο – Σασουόλο

Coppa Italia 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπράγκα – Φέγενορντ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Νις – Ρόμα

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Μάλμε – Λουντογκόρετς

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Φράιμπουργκ – Βασιλεία

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26

Ποδόσφαιρο

22:30

Novasports Prime

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

Novasports 1HD

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

Europa League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Παλμέιρας - Ρίβερ Πλέιτ

Copa Libertadores 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


