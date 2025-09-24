Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/09) - Με ΠΑΟΚ-Μακάμπι και Ολυμπιακό, ΑΕΚ στο Κύπελλο
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (24/09).
Πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 19:45 την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μετάδοση του ματς θα γίνει από το Cosmote Sport 2HD.
Παράλληλα, από τα αθλητικά κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν τα παιχνίδια Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Παναιτωλικός, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Μάρτον Φούκσοβιτς - Φράνσις Τιαφό
|
ATP 500 2025
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Athens Kallithea FC – ΟΦΗ
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
18:00
|
Novasports Start
|
Πάρμα – Σπέτσια
|
Coppa Italia 2025/26
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Europa League Show 2025-26
|
Ποδόσφαιρο
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Πάφος - ΕΝ Παραλιμνίου
|
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
ΑΕΚ – Παναιτωλικός
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς
|
UEFA Europa League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26
|
Ποδόσφαιρο
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς
|
UEFA Europa League 2025-26
|
20:00
|
Novasports 1HD
|
Χετάφε – Αλαβές
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
21:50
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Europa League Show 2025-26
|
Postgame
|
22:00
|
Novasports 2HD
|
Κόμο – Σασουόλο
|
Coppa Italia 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Μπράγκα – Φέγενορντ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Νις – Ρόμα
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Μάλμε – Λουντογκόρετς
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Φράιμπουργκ – Βασιλεία
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26
|
Ποδόσφαιρο
|
22:30
|
Novasports Prime
|
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
Novasports 1HD
|
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Europa League Show 2025-26
|
Ποδόσφαιρο
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Παλμέιρας - Ρίβερ Πλέιτ
|
Copa Libertadores 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ