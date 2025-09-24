Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/09) - «Θρίλερ με Ρεμπρόφ» στον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Το θέμα του νέου προπονητή στον Παναθηναϊκό είναι αυτό που ξεχωρίζει στον αθλητικό Τύπο. Τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει «Θρίλερ με Ρεμπρόφ» καθώς οι Ουκρανοί επιμένουν για την παραμονή του στην εθνική ομάδα μέχρι το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ.

Από εκεί και πέρα, με «Νέα… ΕΣΣΟ στην Τρίπολη» πηγαίνει ο Ολυμπιακός για την πρεμιέρα του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Αστέρα, ενώ «Νίκη με Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο» θέλει η ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό για τον ίδιο θεσμό.