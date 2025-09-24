Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/09) - «Θρίλερ με Ρεμπρόφ» στον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 24 Σεπτεμβρίου 2025, 10:03
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/09) - «Θρίλερ με Ρεμπρόφ» στον Παναθηναϊκό

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (24/09).

Το θέμα του νέου προπονητή στον Παναθηναϊκό είναι αυτό που ξεχωρίζει στον αθλητικό Τύπο. Τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει «Θρίλερ με Ρεμπρόφ» καθώς οι Ουκρανοί επιμένουν για την παραμονή του στην εθνική ομάδα μέχρι το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ.

Από εκεί και πέρα, με «Νέα… ΕΣΣΟ στην Τρίπολη» πηγαίνει ο Ολυμπιακός για την πρεμιέρα του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Αστέρα, ενώ «Νίκη με Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο» θέλει η ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό για τον ίδιο θεσμό.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Έξοδος Ολυμπιακού στην Τρίπολη, εντός με Παναιτωλικό η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα
22 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Έξοδος Ολυμπιακού στην Τρίπολη, εντός με Παναιτωλικό η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα
EUROLEAGUE
Οι νέοι κέντρικοί χορηγοί της EuroLeague
45 λεπτά πριν Οι νέοι κέντρικοί χορηγοί της EuroLeague
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/09) - «Θρίλερ με Ρεμπρόφ» στον Παναθηναϊκό
1 ώρα πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/09) - «Θρίλερ με Ρεμπρόφ» στον Παναθηναϊκό
ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Πρόκριση στα ημιτελικά του μονού σκιφ για Ντούσκο (vids)
2 ώρες πριν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Πρόκριση στα ημιτελικά του μονού σκιφ για Ντούσκο (vids)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Porto Leone, η πρεμιέρα: Συγκλόνισαν Ρένεση - Ασλάνογλου αλλά για το Χ η έκπληξη ήταν ο Συσσοβίτης