Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/09) - Με Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/09).
Αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης». Σέντρα στην αναμέτρηση στις 20:00 και τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Λορέντζο Μουζέτι - Αλεχάντρο Ταμπίλο
|
ATP 250 2025
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Βαλεντίν Ρόγιερ - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ
|
ATP 250 2025
|
20:00
|
Novasports Start
|
Εσπανιόλ – Βαλένθια
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
20:00
|
Novasports 1HD
|
Μπιλμπάο – Τζιρόνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Άρης – Μαρκό
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Φόλκερκ – Χιμπέρνιαν
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
22:00
|
Novasports 2HD
|
Μίλαν – Λέτσε
|
Coppa Italia 2025/26
|
22:00
|
Action 24
|
Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον
|
Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
|
22:15
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μπενφίκα - Ρίο Άβε
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
22:30
|
Novasports Prime
|
Λεβάντε - Ρεάλ Μαδρίτης
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
Novasports 1HD
|
Σεβίλλη – Βιγιαρεάλ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Ρασίνγκ Κλουμπ - Βέλες Σάρσφιλντ
|
Copa Libertadores 2025
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
02:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μινεσότα Λινξ - Φοίνιξ Μέρκιουρι
|
2025 WNBA Playoffs
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Φλουμινένσε – Λανούς
|
Copa Sudamericana 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
2025 WNBA Playoffs
|
Ημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας