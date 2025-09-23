Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/09) - Με Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπ
Onsports Team 23 Σεπτεμβρίου 2025, 10:10
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/09) - Με Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/09).

Αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης». Σέντρα στην αναμέτρηση στις 20:00 και τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Λορέντζο Μουζέτι - Αλεχάντρο Ταμπίλο

ATP 250 2025

14:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Βαλεντίν Ρόγιερ - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ

ATP 250 2025

20:00

Novasports Start

Εσπανιόλ – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Τζιρόνα

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Άρης – Μαρκό

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 8 HD

Φόλκερκ – Χιμπέρνιαν

William Hill Scottish Premiership 2025-26

22:00

Novasports 2HD

Μίλαν – Λέτσε

Coppa Italia 2025/26

22:00

Action 24

Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον

Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

22:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπενφίκα - Ρίο Άβε

Liga Portugal Betclic 2025-26

22:30

Novasports Prime

Λεβάντε - Ρεάλ Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

Novasports 1HD

Σεβίλλη – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

01:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Ρασίνγκ Κλουμπ - Βέλες Σάρσφιλντ

Copa Libertadores 2025

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μινεσότα Λινξ - Φοίνιξ Μέρκιουρι

2025 WNBA Playoffs

03:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Φλουμινένσε – Λανούς

Copa Sudamericana 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:30

COSMOTE SPORT 4 HD

2025 WNBA Playoffs

Ημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
«Η Παρτίζαν ζητά αποζημίωση για να αφήσει τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό»
13 λεπτά πριν «Η Παρτίζαν ζητά αποζημίωση για να αφήσει τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό»
CHAMPIONS LEAGUE
Ρεάλ Μαδρίτης: Ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του ο Καρβαχάλ
14 λεπτά πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του ο Καρβαχάλ
SUPER LEAGUE
Ο Μπαλντίνι φέρνει Ντε Ρόσι στον Παναθηναϊκό
19 λεπτά πριν Ο Μπαλντίνι φέρνει Ντε Ρόσι στον Παναθηναϊκό
BET
Πρεμιέρα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League με μακροχρόνια στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα
1 ώρα πριν Πρεμιέρα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League με μακροχρόνια στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Έγινε viral το reunion Σταύρου - Τουμασάτου στο Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι - Καθηλωτική η Τρικαλιώτη