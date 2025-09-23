Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/09) - Με Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπ

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/09).

Αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης». Σέντρα στην αναμέτρηση στις 20:00 και τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: