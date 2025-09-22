Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/09)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/09).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/09)
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Τσενγκντού (1ος Ημιτελικός)
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Τσενγκντού (2ος Ημιτελικός)
|
17:00
|
ΕΡΤ2
|
Αθηναϊκός - Ζαφειράκης Νάουσας
|
Greek Handball Premier
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Topspin
|
Εκπομπή
|
19:30
|
Action 24
|
Βραβεία ΠΣΑΠΠ
|
Ποδόσφαιρο
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Monday Football Club
|
Εκπομπή
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Εκπομπή Grand Prix 2025
|
Εκπομπή
|
21:30
|
Novasports Prime
|
Premier League
|
Επεισόδιο: 5η αγωνιστική
|
21:30
|
Novasports Start
|
Μπούργος - Γρανάδα
|
Ισπανικό Πρωτάθλημα Β
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Νάπολι – Πίζα
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μίλγουολ – Γουότφορντ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
22:15
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ