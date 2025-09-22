Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/09)
EPA/FILIPE AMORIM
Οnsports team 22 Σεπτεμβρίου 2025, 11:49
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/09).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/09)

12:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Τσενγκντού (1ος Ημιτελικός)

14:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Τσενγκντού (2ος Ημιτελικός)

17:00

ΕΡΤ2

Αθηναϊκός - Ζαφειράκης Νάουσας

Greek Handball Premier

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Topspin

Εκπομπή

19:30

Action 24

Βραβεία ΠΣΑΠΠ

Ποδόσφαιρο

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2025

Εκπομπή

21:30

Novasports Prime

Premier League

Επεισόδιο: 5η αγωνιστική

21:30

Novasports Start

Μπούργος - Γρανάδα

Ισπανικό Πρωτάθλημα Β

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Νάπολι – Πίζα

Serie A 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μίλγουολ – Γουότφορντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:15

COSMOTE SPORT 7 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε

Liga Portugal Betclic 2025-26

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


