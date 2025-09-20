Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Ελίνα Τζένγκο συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού – Οι μεταδόσεις

Οnsports team

Η Ελίνα Τζένγκο συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, όπου θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο – Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/09).

Η Ελληνίδα ακοντίστρια με… μπόλικο άγχος κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Η Ελίνα Τζένγκο δεν έπιασε το όριο των 62.50 για να προκριθεί στον τελικό χωρίς να την ενδιαφέρουν οι βολές των υπόλοιπων αθλητριών, αλλά με τα 61.31 της τρίτης προσπάθειάς της βρέθηκε εντός της δωδεκάδας με την 11η καλύτερη επίδοση.

Ο τελικός του ακοντισμού είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στις 15:05 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις: