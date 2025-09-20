Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Ελίνα Τζένγκο συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού – Οι μεταδόσεις
Οnsports team 20 Σεπτεμβρίου 2025, 09:59
STORIES

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Ελίνα Τζένγκο συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού – Οι μεταδόσεις

Η Ελίνα Τζένγκο συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, όπου θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο – Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/09).

Η Ελληνίδα ακοντίστρια με… μπόλικο άγχος κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Η Ελίνα Τζένγκο δεν έπιασε το όριο των 62.50 για να προκριθεί στον τελικό χωρίς να την ενδιαφέρουν οι βολές των υπόλοιπων αθλητριών, αλλά με τα 61.31 της τρίτης προσπάθειάς της βρέθηκε εντός της δωδεκάδας με την 11η καλύτερη επίδοση.

Ο τελικός του ακοντισμού είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στις 15:05 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:00

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Σεούλ, Ημιτελικοί

11:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Αλεξάντερ Σεβτσένκο - Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ

ATP 250 2025

11:30

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 3

Μηχανοκίνητα

12:00

COSMOTE SPORT 9 HD

G League Γιουνάιτεντ - Ιλαγουάρα Χοκς

FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025

12:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

Στίβος

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

5η αγωνιστική

14:00

Action 24

ΠΑΟΚ Β – Αναγέννηση Καρδίτσας

Greek Super League 2 2025-2026

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Λέστερ – Κόβεντρι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:30

Novasports Premier League

Λίβερπουλ – Έβερτον

Premier League 2025/26

15:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Αχλί - Ουτσουνομίγια Μπρεξ

FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025

15:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

8η Μέρα – Απόγευμα

15:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Qualifying

Μηχανοκίνητα

15:00

Novasports 1HD

Τζιρόνα – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπολόνια – Τζένοα

Serie A 2025-26

16:30

Novasports Extra 2

Άουγκσμπουργκ – Μάιντς

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 1

Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 6HD

Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Χόφενχαϊμ - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Τσάρλτον

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00

ΕΡΤ2

Νέος Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ

Ποδόσφαιρο

17:00

Novasports Premier League

Μπράιτον – Τότεναμ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Γουλβς – Λιντς

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 5HD

Γουέστ Χαμ - Κρίσταλ Πάλας

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 4HD

Μπέρνλι - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

17:15

Novasports 1HD

Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κηφισιά – Άρης

Stoiximan Super League 2025-26

18:00

Novasports 2HD

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ελλάς Βερόνα – Γιουβέντους

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Start

Βιγιαρεάλ – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

Novasports 3HD

Λειψία – Κολωνία

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Αλαβές – Σεβίλλη

La Liga EA Sports 2025/26

19:45

COSMOTE SPORT 8 HD

Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν

Premier Sports Cup 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Άβες – Μπενφίκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας Aktor

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

Novasports Prime

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Αλ Νασρ - Αλ Ριάντ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

Novasports 2HD

Φορτούνα Σίταρντ – Ουτρέχτη

Eredivisie 2025/26

21:30

Novasports 4HD

Νυρεμβέργη – Μπόχουμ

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ουντινέζε – Μίλαν

Serie A 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Oktagon 2025

76 (Γερμανία, Φρανκφούρτη)

22:00

Novasports Premier League

Φούλαμ – Μπρέντφορντ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Βαλένθια – Μπιλμπάο

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Βιτόρια Γκιμαράες – Μπράγκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

9η Ημέρα – Πρωί

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν: «Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη Euroleague»
48 λεπτά πριν Αταμάν: «Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη Euroleague»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δικαιώθηκαν οι κόρες του Ντιέγκο Μαραντόνα – Κατάσχεση σε δύο αδερφές του
58 λεπτά πριν Δικαιώθηκαν οι κόρες του Ντιέγκο Μαραντόνα – Κατάσχεση σε δύο αδερφές του
EUROLEAGUE
Σλούκας: «Στοίχημα η χημεία για το κυνήγι των τριών τίτλων»
2 ώρες πριν Σλούκας: «Στοίχημα η χημεία για το κυνήγι των τριών τίτλων»
ΣΠΟΡ
Στήριξη Φουρλάνι σε Τεντόγκου: «Γίγαντας αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ»
2 ώρες πριν Στήριξη Φουρλάνι σε Τεντόγκου: «Γίγαντας αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved