Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Παρασκευής (19/09) - «Πανέτοιμοι» Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο
Onsports Team 19 Σεπτεμβρίου 2025, 11:30
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Παρασκευής (19/09) - «Πανέτοιμοι» Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (19/09).

Δύο σημαντικές λύσεις για τη δύσκολη συνέχεια έχει στα… χέρια του ο Μάρκο Νίκολιτς, μια και οι Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο έδειξαν «Πανέτοιμοι» να μπουν άμεσα στο ροτέισον του Σέρβου προπονητή ακόμα και στον αγώνα που έπεται με την ΑΕΛ Novibet στη Θεσσαλία.

«Έρχονται εκπλήξεις» στον Ολυμπιακό, καθώς στο Ρέντη έγινε αυτοκριτική για τον αγώνα με την Πάφο και τους δύο χαμένους βαθμούς, τη στιγμή που στον Παναθηναϊκό τα δεδομένα είναι… απλά με «Κόντη και στο… βάθος Ρεμπρόφ».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



