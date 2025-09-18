Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/09) - Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και C.L.
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18/09).
Ιστορικό είναι το φιλικό που δίνει το μεσημέρι της Πέμπτης (18/09) ο Παναθηναϊκός AKTOR με την Παρτιζάν στην Μελβούρνη. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και θα αναμετρηθούν στις 12:30 με μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, αφού ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase, με τα ματς να καλύπτονται τηλεοπτικά από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
11:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Αλεξάντερ Σεβτσένκο - Γκαέλ Μονφίς
|
ATP 250 2025
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
G League Γιουνάιτεντ – Φλαμένγκο
|
FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025
|
12:30
|
ΕΡΤ1
|
Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν
|
Μπάσκετ
|
13:00
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
6η Μέρα - Απόγευμα
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Αλ Αχλί – Μάλαγα
|
FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
|
UEFA Champions League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
|
UEFA Champions League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
20:00
|
ΕΡΤ2
|
Παναθλητικός Συκεών - Ντιναμό Σάσαρι
|
Eurocup Women 2025-2026
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Νέομ - Αλ Οκχντούντ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
|
UEFA Champions League 2025-26
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Φλαμένγκο – Εστουντιάντες
|
Copa Libertadores 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Λας Βέγκας Έισις - Σιάτλ Στορμ
|
2025 WNBA Playoffs