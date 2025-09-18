Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Πέμπτης (18/09) - «Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός
EUROKINISSI
Onsports Team 18 Σεπτεμβρίου 2025, 10:11
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Πέμπτης (18/09) - «Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Πέμπτης (18/09).

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεκινήσει ιδανικά την παρουσία του στην League Phase του Champions League, μια και «Τράκαρε σε τοίχο», μένοντας στο 0-0 με την Πάφο, αφού δεν μπόρεσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των Πρωταθλητών Κύπρου.

Από εκεί και πέρα, «Οργή και… Ντέσερς» στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε τη νίκη 1-0 επί της Athens Kallithea για το Κύπελλο Ελλάδας, ωστόσο, οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν έντονες. Ακόμα, η ΑΕΚ «Και νίκησε και βγήκαν όλοι όρθιοι» στον αγώνα με το Αιγάλεω, ελέω του κανονικού αγωνιστικού χώρου του «Στ. Μαυροθαλασσίτης».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Στο «John Cain Arena» ο Παναθηναϊκός (pics, vid)
10 λεπτά πριν Στο «John Cain Arena» ο Παναθηναϊκός (pics, vid)
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/09) - Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και C.L.
32 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/09) - Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και C.L.
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: Οι 11 του Αταμάν και ο Μοχάβι Κινγκ
33 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: Οι 11 του Αταμάν και ο Μοχάβι Κινγκ
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Πέμπτης (18/09) - «Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός
1 ώρα πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Πέμπτης (18/09) - «Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής σου σύμφωνα με την ημερομηνία που γεννήθηκες;