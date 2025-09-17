Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/9) - Με Τεντόγλου, Ολυμπιακό στο Champions League και Κύπελλο
Onsports Team 17 Σεπτεμβρίου 2025, 11:24
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/9) - Με Τεντόγλου, Ολυμπιακό στο Champions League και Κύπελλο

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (17/09).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας, μια και το μεσημέρι ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει μία ακόμα κορυφή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο, ενώ το απόγευμα θα διεξαχθεί το κυρίως… μενού του Κυπέλλου Ελλάδας και ακολουθεί η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Ζίζου Μπεργκς - Τζούντσενγκ Σανγκ

ATP 250 2025

13:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

5η Μέρα - Απόγευμα

13:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Ολυμπιακός – Πάφος

UEFA Youth League 2025-26

14:50

ΕΡΤ2

Μήκος ανδρών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Μίλτος Τεντόγλου

Στίβος

15:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναιτωλικός – Άρης

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Αιγάλεω – ΑΕΚ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

17:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

17:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Παναθηναϊκός - Athens Kallithea FC

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

19:30

ΕΡΤ2

ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε

Διεθνής Φιλικός Αγώνας 2025

19:45

COSMOTE SPORT 6 HD

Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA

Ολυμπιακός – Πάφος

UEFA Champions League 2025-26

21:00

Novasports Start

Φέγενορντ - Φορτούνα Σίταρντ

Eredivisie 2025/26

21:50

COSMOTE SPORT 2 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Άγιαξ – Ίντερ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Νιου Γιορκ Λίμπερτι - Φοίνιξ Μέρκιουρι

2025 WNBA Playoffs

03:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Ρίβερ Πλέιτ – Παλμέιρας

Copa Libertadores 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

05:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς - Μινεσότα Λινξ

2025 WNBA Playoffs


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης
14 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ένας πρώην... elite στη Λεωφόρο
18 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ένας πρώην... elite στη Λεωφόρο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε πρωτοβουλία για τα απειλητικά μηνύματα στην οικογένεια Αντετοκούνμπο
21 λεπτά πριν Η ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε πρωτοβουλία για τα απειλητικά μηνύματα στην οικογένεια Αντετοκούνμπο
EUROBASKET
Video - αποθέωση της FIBA για Αντετοκούνμπο
28 λεπτά πριν Video - αποθέωση της FIBA για Αντετοκούνμπο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Πρέπει να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα, αλλά κανείς δεν το κάνει (από τα πιο βρώμικα σημεία κουζίνας)