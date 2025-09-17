Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/9) - Με Τεντόγλου, Ολυμπιακό στο Champions League και Κύπελλο
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (17/09).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας, μια και το μεσημέρι ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει μία ακόμα κορυφή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο, ενώ το απόγευμα θα διεξαχθεί το κυρίως… μενού του Κυπέλλου Ελλάδας και ακολουθεί η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
11:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Ζίζου Μπεργκς - Τζούντσενγκ Σανγκ
|
ATP 250 2025
|
13:00
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
5η Μέρα - Απόγευμα
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ολυμπιακός – Πάφος
|
UEFA Youth League 2025-26
|
14:50
|
ΕΡΤ2
|
Μήκος ανδρών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Μίλτος Τεντόγλου
|
Στίβος
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Παναιτωλικός – Άρης
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Αιγάλεω – ΑΕΚ
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
17:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
17:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Παναθηναϊκός - Athens Kallithea FC
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
19:30
|
ΕΡΤ2
|
ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε
|
Διεθνής Φιλικός Αγώνας 2025
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA
|
Ολυμπιακός – Πάφος
|
UEFA Champions League 2025-26
|
21:00
|
Novasports Start
|
Φέγενορντ - Φορτούνα Σίταρντ
|
Eredivisie 2025/26
|
21:50
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Άγιαξ – Ίντερ
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης
|
UEFA Champions League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Νιου Γιορκ Λίμπερτι - Φοίνιξ Μέρκιουρι
|
2025 WNBA Playoffs
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Ρίβερ Πλέιτ – Παλμέιρας
|
Copa Libertadores 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
05:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς - Μινεσότα Λινξ
|
2025 WNBA Playoffs