Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/09) - «Μότα και Σάντο» για Παναθηναϊκό
Onsports Team 16 Σεπτεμβρίου 2025, 09:25
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (16/09).

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό είναι αυτές που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου. Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία και οι «Τιάγκο Μότα και Νούνο Εσπίριτο Σάντο» είναι οι βασικοί υποψήφιοι για τον πάγκο.

Από εκεί και πέρα, «Αργυρός, θεός, Μανόλο» ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, τη στιγμή που «Άσοι στο μανίκι του» για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



