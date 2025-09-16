Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/09) - «Μότα και Σάντο» για Παναθηναϊκό

Onsports Team

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό είναι αυτές που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου. Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία και οι «Τιάγκο Μότα και Νούνο Εσπίριτο Σάντο» είναι οι βασικοί υποψήφιοι για τον πάγκο.

Από εκεί και πέρα, «Αργυρός, θεός, Μανόλο» ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, τη στιγμή που «Άσοι στο μανίκι του» για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.