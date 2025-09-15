Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Τεντόγλου στοχεύει τελικό, ο Καραλής ψάχνει μετάλλιο – Οι μεταδόσεις
EUROKINISSI
Οnsports team 15 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00
STORIES

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Τεντόγλου στοχεύει τελικό, ο Καραλής ψάχνει μετάλλιο – Οι μεταδόσεις

Ο Εμμανουήλ Καραλής ψάχνει το πρώτο μετάλλιο της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου στοχεύει στην παρουσία του στον τελικό του μήκους - Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/09).

Μεγάλο είναι το ελληνικό ενδιαφέρον στην τρίτη ημέρα της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Τόκιο.

Οι δύο βασικοί υποψήφιοι για να φέρουν μετάλλιο στην Ελλάδα, αγωνίζονται το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09).

Πρώτος στη μάχη ρίχνεται ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς στις 13:40 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει ο προκριματικός του μήκους. Λίγο αργότερα (13:49) θα ξεκινήσει ο τελικός του επί κοντώ, εκεί όπου ο Καραλής θα διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Οι αγώνες των Ελλήνων πρωταθλητών θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2, ενώ στο ERT Sports θα υπάρχει αποκλειστική μετάδοση του τελικού στο επί κοντώ.

13:30

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

3η μέρα – απόγευμα

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Topspin

Εκπομπή

19:00

ΕΡΤ2

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

5ο Σούπερ Καπ Ανδρών

19:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Ελλάς Βερόνα – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

20:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Φλένσμπουργκ – Ανόβερο

DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2025

Εκπομπή

21:30

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League

4η αγωνιστική

21:30

Novasports Start

Σαραγόσα - Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ

Ποδόσφαιρο

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Κόμο – Τζένοα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Εσπανιόλ – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»
11 λεπτά πριν Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»
EUROLEAGUE
Μπάγερν Μονάχου: Επιστρέφει ο Στέφαν Γιόβιτς στη Βαυαρία
12 λεπτά πριν Μπάγερν Μονάχου: Επιστρέφει ο Στέφαν Γιόβιτς στη Βαυαρία
SUPER LEAGUE
A Bola: «Παναθηναϊκός και Βιτόρια έκριναν πως δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για να συνεχίσει»
33 λεπτά πριν A Bola: «Παναθηναϊκός και Βιτόρια έκριναν πως δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για να συνεχίσει»
EUROBASKET
Εθνική Ομάδα: Στην Αθήνα οι θριαμβευτές
1 ώρα πριν Εθνική Ομάδα: Στην Αθήνα οι θριαμβευτές
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved