Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Τεντόγλου στοχεύει τελικό, ο Καραλής ψάχνει μετάλλιο – Οι μεταδόσεις
Ο Εμμανουήλ Καραλής ψάχνει το πρώτο μετάλλιο της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου στοχεύει στην παρουσία του στον τελικό του μήκους - Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/09).
Μεγάλο είναι το ελληνικό ενδιαφέρον στην τρίτη ημέρα της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Τόκιο.
Οι δύο βασικοί υποψήφιοι για να φέρουν μετάλλιο στην Ελλάδα, αγωνίζονται το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09).
Πρώτος στη μάχη ρίχνεται ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς στις 13:40 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει ο προκριματικός του μήκους. Λίγο αργότερα (13:49) θα ξεκινήσει ο τελικός του επί κοντώ, εκεί όπου ο Καραλής θα διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Οι αγώνες των Ελλήνων πρωταθλητών θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2, ενώ στο ERT Sports θα υπάρχει αποκλειστική μετάδοση του τελικού στο επί κοντώ.
|
13:30
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
3η μέρα – απόγευμα
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Topspin
|
Εκπομπή
|
19:00
|
ΕΡΤ2
|
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
|
5ο Σούπερ Καπ Ανδρών
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ελλάς Βερόνα – Κρεμονέζε
|
Serie A 2025-26
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Monday Football Club
|
Εκπομπή
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Φλένσμπουργκ – Ανόβερο
|
DAIKIN Bundesliga 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Εκπομπή Grand Prix 2025
|
Εκπομπή
|
21:30
|
Novasports Prime
|
Προεπισκόπηση Premier League
|
4η αγωνιστική
|
21:30
|
Novasports Start
|
Σαραγόσα - Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ
|
Ποδόσφαιρο
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Κόμο – Τζένοα
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Εσπανιόλ – Μαγιόρκα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ