«Μετάλλιο και περηφάνια» για την Εθνική στο Eurobasket 2025: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα (15/09)

EUROKINISSI

Οnsports team

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε σε βάθρο «μεγάλης» διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2009 κι ως εκ τούτου είχε ξεχωριστή θέση στα αθλητικά πρωτοσέλιδα της ημέρας.

«Μετάλλιο και περηφάνια!», «η μπάντα με τα χάλκινα!», «μπράβο Ελλαδάρα» και «Όλοι το χαρήκαμε, στο βάθρο μετά από 16 χρόνια» είναι οι πιο χαρακτηριστικοί τίτλοι. Όπως μπορεί να διαβάσει κάποιος: «Ο μέγας Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε ύστερα από 16 χρόνια ξανά την Ελλάδα στο βάθρο: 92-89 τη Φινλανδία και χάλκινη η Εθνική»

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν αναφορές στο «διπλό» της ΑΕΚ στη Λιβαδειά με την «κιτρινόμαυρη οβίδα!» του Κοϊτά, αλλά και την ιστορική νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού.