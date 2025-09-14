Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/09) - Με Ελλάδα-Φινλανδία και ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Onsports Team

«Μάχη» για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 δίνει η Εθνική Ελλάδας στον μικρό τελικό με την Φινλανδία. Η «επίσημη αγαπημένη» αγωνίζεται στις 17:00 και μετάδοση θα υπάρχει από το Novasports Start και ΕΡΤ1.

Ακόμα, το κυρίως… μενού της 3ης αγωνιστικής της Super League θα λάβει χώρα την Κυριακή (14/09) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια. Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και την ίδια ώρα ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet.

Δύο ώρες αργότερα ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και στις 21:30 ο ΟΦΗ θα παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από τις δύο ψηφιακές πλατφόρμες, Cosmote TV και Nova.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: