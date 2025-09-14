Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/09) - Με Ελλάδα-Φινλανδία και ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/09).
«Μάχη» για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 δίνει η Εθνική Ελλάδας στον μικρό τελικό με την Φινλανδία. Η «επίσημη αγαπημένη» αγωνίζεται στις 17:00 και μετάδοση θα υπάρχει από το Novasports Start και ΕΡΤ1.
Ακόμα, το κυρίως… μενού της 3ης αγωνιστικής της Super League θα λάβει χώρα την Κυριακή (14/09) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια. Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και την ίδια ώρα ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet.
Δύο ώρες αργότερα ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και στις 21:30 ο ΟΦΗ θα παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από τις δύο ψηφιακές πλατφόρμες, Cosmote TV και Nova.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
12:30
|
Novasports Extra 1
|
Ισπανία – Δανία
|
Davis Cup 2025
|
12:30
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
2η Μέρα - Απόγευμα
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
|
Moto2 2025
|
13:30
|
Novasports 4HD
|
Μερσίν – Βαλένθια
|
aΘens cup 2025
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ρόμα – Τορίνο
|
Serie A 2025-26
|
14:00
|
Novasports 6HD
|
Πρωτάθλημα PGA
|
4η μέρα
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
14:20
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Χιλή, SS13 Laraquete 1
|
WRC 2025
|
14:30
|
Novasports Extra 1
|
Ισπανία – Δανία
|
Davis Cup 2025
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
|
MotoGP 2025
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ - 2ος Αγώνας
|
DTM 2025
|
14:30
|
Novasports 3HD
|
Γκρόιτερ Φιρτ – Καϊζερσλάουτερν
|
Bundesliga 2 2025/26
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Θέλτα – Τζιρόνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
15:30
|
Novasports 5HD
|
Χεράκλες – Άλκμααρ
|
Eredivisie 2025/26
|
15:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Χιλή, SS14 Bio Bio 1
|
WRC 2025
|
16:00
|
Novasports Premier League
|
Μπέρνλι – Λίβερπουλ
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
PreGame Show
|
Davis Cup 2025
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Πίζα – Ουντινέζε
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Αταλάντα – Λέτσε
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Πίζα – Ουντινέζε
|
Serie A 2025-26
|
16:15
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ολυμπιακός – Παρί
|
Μπάσκετ
|
16:30
|
Novasports Extra 1
|
Ισπανία – Δανία
|
Davis Cup 2025
|
16:30
|
Novasports Prime
|
Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 4HD
|
Αθηναϊκός - Άρκα Γκντίνια
|
aΘens cup 2025
|
16:30
|
Novasports 2HD
|
Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:35
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Χιλή, SS15 Laraquete 2
|
WRC 2025
|
17:00
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Ελλάδα – Φινλανδία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Κιλμάρνοκ – Σέλτικ
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Ελλάδα – Βραζιλία
|
Davis Cup 2025
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Κιλμάρνοκ – Σέλτικ
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Λεβάντε – Μπέτις
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
18:00
|
Novasports 2HD
|
Αστέρας Aktor - ΑΕΛ Novibet
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:30
|
Novasports Premier League
|
Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
|
Premier League 2025/26
|
18:30
|
Novasports 3HD
|
Γκλάντμπαχ - Βέρντερ Βρέμης
|
Bundesliga 2025/26
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
|
Μπάσκετ
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Χιλή, SS16 Bio Bio 2 Wolf Power Stage
|
WRC
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Ελλάδα – Βραζιλία
|
Davis Cup 2025
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Σασουόλο – Λάτσιο
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Οσασούνα - Ράγιο Βαγιεκάνο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Λεβαδειακός – ΑΕΚ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Αρούκα - Κάζα Πία
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
20:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
21:00
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Τουρκία – Γερμανία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:00
|
Novasports 5HD
|
Σάο Πάουλο, Τελικός
|
WTA 250 2025
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Αλ Νασρ - Αλ Κολόοντ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Ελλάδα – Βραζιλία
|
Davis Cup 2025
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Μίλαν – Μπολόνια
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μπράγκα - Ζιλ Βισέντε
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
23:00
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
23:30
|
Action 24
|
Ροζάριο Σεντράλ - Μπόκα Τζούνιορς
|
Liga Profesional Clausura
|
23:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
PostGame Show
|
Davis Cup 2025
|
23:40
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
00:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Φοίνιξ Μέρκιουρι - Νιου Γιορκ Λίμπερτι
|
2025 WNBA Playoffs
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
02:00
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
3η Μέρα - Πρωί
|
03:00
|
Novasports 6HD
|
Γκουανταλαχάρα, Τελικός
|
WTA 500 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
ΕΡΤ2
|
Τόκιο 2025
|
3η Μέρα - Πρωί