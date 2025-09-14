Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/09) - «Άρχισαν τα μαγικά» στον Ολυμπιακό
Onsports Team 14 Σεπτεμβρίου 2025, 09:23
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/09) - «Άρχισαν τα μαγικά» στον Ολυμπιακό

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Κυριακής (14/09).

Η εύκολη νίκη του Ολυμπιακού 5-0 επί του Πανσερραϊκού είναι αυτή που κυριαρχεί στον αθλητικό Τύπο της Κυριακής (14/09). Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ντάνιελ Ποντένσε και Μεχντί Ταρεμί, οι οποίοι σκόραραν προερχόμενοι από τον πάγκο.

Έτσι, οι Πειραιώτες «Άρχισαν τα μαγικά» και έριξαν «5 ρουκέτες», δείχνοντας «Κλάση Ποντένσε, Ταρεμί», τη στιγμή που η ΑΕΚ πάει «Μια γροθιά για το 2» στη Λιβαδιά κόντρα στον Λεβαδειακό.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League, Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Για το «πράσινο» αήττητο και το «κιτρινόμαυρο» απόλυτο
43 λεπτά πριν Super League, Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Για το «πράσινο» αήττητο και το «κιτρινόμαυρο» απόλυτο
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/09) - «Άρχισαν τα μαγικά» στον Ολυμπιακό
2 ώρες πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/09) - «Άρχισαν τα μαγικά» στον Ολυμπιακό
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Σηκώνει κεφάλι για το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!
2 ώρες πριν Eurobasket 2025: Σηκώνει κεφάλι για το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Τιμούμε την Ιστορία Μας... ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!»
3 ώρες πριν ΑΕΚ: «Τιμούμε την Ιστορία Μας... ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved