Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (13/09) - «Χάσαμε την μπάλα»
Onsports Team 13 Σεπτεμβρίου 2025, 09:22
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες του Σαββάτου (13/09).

Την χειρότερή της εμφάνιση στο πιο ακατάλληλο σημείο πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας, καθώς ηττήθηκε 94-68 στον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία. «Χάσαμε την μπάλα» και «Επίσημη… ταπεινωμένη» είναι μερικοί τίτλοι στον αθλητικό Τύπο.

Από εκεί και πέρα, «Το 10 το καλό» πήρε η ΑΕΚ που ανακοίνωσε τον Ζοάο Μάριο και έβαλε ένα «Τούρμπο» στη μηχανή της, ενώ «Φουλ για 3Χ3» πάει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



