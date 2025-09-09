Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/09) - Πού θα δείτε το Λιθουανία - Ελλάδα και τα προκριματικά
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/09).
Συνέχεια στο… όνειρο θέλει να δώσει η Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025, μια και το βράδυ αντιμετωπίζει τη Λιθουανία στα προημιτελικά και θέλει να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει το… δρόμο της προς τα μετάλλια. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.
Παράλληλα, η δράση συνεχίζεται στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και στο πιο σημαντικό ματς της ημέρας, η Σερβία υποδέχεται την Αγγλία. Σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Premier League.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
17:00
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Τουρκία – Πολωνία
|
Eurobasket 2025
|
19:00
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
19:00
|
Novasports 2HD
|
Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
Novasports 1HD
|
Αρμενία – Ιρλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
20:00
|
ΕΡΤ2
|
Μάλτα – Ελλάδα
|
UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21 2027
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:00
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Λιθουανία – Ελλάδα
|
Eurobasket 2025
|
21:45
|
Novasports Premier League
|
Σερβία – Αγγλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 1
|
Αλβανία – Λετονία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports 5HD
|
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αυστρία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 4HD
|
Νορβηγία – Μολδαβία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 3HD
|
Κύπρος – Ρουμανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 2HD
|
Γαλλία – Ισλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Ουγγαρία – Πορτογαλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
23:00
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
23:30
|
ΕΡΤ1
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
Μπάσκετ
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ