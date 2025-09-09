Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/09) - Πού θα δείτε το Λιθουανία - Ελλάδα και τα προκριματικά

Οnsports Τeam

Συνέχεια στο… όνειρο θέλει να δώσει η Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025, μια και το βράδυ αντιμετωπίζει τη Λιθουανία στα προημιτελικά και θέλει να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει το… δρόμο της προς τα μετάλλια. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Παράλληλα, η δράση συνεχίζεται στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και στο πιο σημαντικό ματς της ημέρας, η Σερβία υποδέχεται την Αγγλία. Σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Premier League.

