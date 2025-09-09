Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/09) - Πού θα δείτε το Λιθουανία - Ελλάδα και τα προκριματικά
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 10:11
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/09).

Συνέχεια στο… όνειρο θέλει να δώσει η Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025, μια και το βράδυ αντιμετωπίζει τη Λιθουανία στα προημιτελικά και θέλει να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει το… δρόμο της προς τα μετάλλια. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Παράλληλα, η δράση συνεχίζεται στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και στο πιο σημαντικό ματς της ημέρας, η Σερβία υποδέχεται την Αγγλία. Σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Premier League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

17:00

Novasports Start, ΕΡΤ1

Τουρκία – Πολωνία

Eurobasket 2025

19:00

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

19:00

Novasports 2HD

Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 1HD

Αρμενία – Ιρλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

20:00

ΕΡΤ2

Μάλτα – Ελλάδα

UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21 2027

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:00

Novasports Start, ΕΡΤ1

Λιθουανία – Ελλάδα

Eurobasket 2025

21:45

Novasports Premier League

Σερβία – Αγγλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 1

Αλβανία – Λετονία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports 5HD

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αυστρία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 4HD

Νορβηγία – Μολδαβία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Κύπρος – Ρουμανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Γαλλία – Ισλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Ουγγαρία – Πορτογαλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:00

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

23:30

ΕΡΤ1

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

Μπάσκετ

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


