Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/09) - «Μαζί σας και στα δύσκολα»
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 09:22
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/09) - «Μαζί σας και στα δύσκολα»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (09/09).

Η ήττα 3-0 της Εθνικής Ελλάδας από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του Τύπου. «Μαζί σας και στα δύσκολα» είναι το μήνυμα, σε μία βραδιά που πήγαν «Όλα λάθος».

Ακόμα, η εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει την Λιθουανία και είναι στο… χέρι του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των συμπαικτών του το ματς να γίνει «Δικό μας» και να γίνει ένα ακόμα… βήμα προς το όνειρο.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025: Περίπατος Αταμάν για την ανάδειξη του κορυφαίου τεχνικού
40 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Περίπατος Αταμάν για την ανάδειξη του κορυφαίου τεχνικού
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Μυστικό πλάνο της Λιθουανίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τι είπε ο Βαλαντσιούνας
43 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Μυστικό πλάνο της Λιθουανίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τι είπε ο Βαλαντσιούνας
EUROBASKET
Εurobasket 2025, AS για Αταμάν: «Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»
1 ώρα πριν Εurobasket 2025, AS για Αταμάν: «Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/09) - Πού θα δείτε το Λιθουανία - Ελλάδα και τα προκριματικά
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/09) - Πού θα δείτε το Λιθουανία - Ελλάδα και τα προκριματικά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved