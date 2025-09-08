Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/09) - Πού θα δείτε Ελλάδα - Δανία και προκριματικά Μουντιάλ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/09).
Ένα ακόμα… βήμα, για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θέλει να κάνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται στις 21:45 την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλει το «τρίποντο» για να πάρει μία σημαντική… διαφορά από τη βασική αντίπαλο στον όμιλο.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Topspin
|
Εκπομπή
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Μίντεν – Φλένσμπουργκ
|
DAIKIN Bundesliga 2025-26
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Εκπομπή Grand Prix 2025
|
Ανασκόπηση
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports Start
|
Κροατία – Μαυροβούνιο
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 5HD
|
Γιβραλτάρ - Νήσοι Φερόες
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 4HD
|
Κόσοβο – Σουηδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 3HD
|
Λευκορωσία – Σκωτία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 2HD
|
Ελβετία – Σλοβενία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Ισραήλ – Ιταλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
ALPHA
|
Ελλάδα – Δανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ