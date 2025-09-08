Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/09) - Πού θα δείτε Ελλάδα - Δανία και προκριματικά Μουντιάλ
Οnsports Τeam 08 Σεπτεμβρίου 2025, 10:11
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/09) - Πού θα δείτε Ελλάδα - Δανία και προκριματικά Μουντιάλ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/09).

Ένα ακόμα… βήμα, για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θέλει να κάνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται στις 21:45 την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλει το «τρίποντο» για να πάρει μία σημαντική… διαφορά από τη βασική αντίπαλο στον όμιλο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Topspin

Εκπομπή

20:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μίντεν – Φλένσμπουργκ

DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2025

Ανασκόπηση

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports Start

Κροατία – Μαυροβούνιο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 5HD

Γιβραλτάρ - Νήσοι Φερόες

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 4HD

Κόσοβο – Σουηδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Λευκορωσία – Σκωτία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Ελβετία – Σλοβενία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Ισραήλ – Ιταλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

ALPHA

Ελλάδα – Δανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


