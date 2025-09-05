Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (05/09) - Με Ελλάδα - Λευκορωσία και προκριματικά Μουντιάλ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (05/09).
Πρεμιέρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάνει το βράδυ της Παρασκευής (05/09) η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία. Η σέντρα θα γίνει στις 21:45 και το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Alpha.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
14:10
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)
|
Moto3 2025
|
14:30
|
ΑΝΤ1+
|
Gran Premio D' Italia, Practice 1
|
Formula 1
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)
|
Moto2 2025
|
15:30
|
Novasports 5HD
|
ONE Friday Fights
|
Muay Thai
|
15:55
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)
|
MotoGP 2025
|
18:00
|
ΑΝΤ1+
|
Gran Premio D' Italia, Practice 2
|
Formula 1
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:45
|
Novasports Premier League
|
Δανία – Σκωτία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 1
|
Μολδαβία – Ισραήλ
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports Start
|
Μαυροβούνιο – Τσεχία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 6HD
|
Νήσοι Φερόες – Κροατία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 5HD
|
Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 4HD
|
Ελβετία – Κόσοβο
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 3HD
|
Σλοβενία – Σουηδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 2HD
|
Ιταλία – Εσθονία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Ουκρανία – Γαλλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
ALPHA
|
Ελλάδα – Λευκορωσία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
22:00
|
Eurosport 1
|
Τζόκοβιτς – Αλκαράθ
|
Τένις
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
01:00
|
Eurosport 1
|
Σίνερ – Αλιασίμ
|
Τένις
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
Novasports 5HD
|
ONE Fight Night
|
Διοργάνωση 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ