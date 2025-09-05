Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (05/09) - Με Ελλάδα - Λευκορωσία και προκριματικά Μουντιάλ
Οnsports Τeam 05 Σεπτεμβρίου 2025, 13:13
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (05/09).

Πρεμιέρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάνει το βράδυ της Παρασκευής (05/09) η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία. Η σέντρα θα γίνει στις 21:45 και το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Alpha.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:10

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

Moto3 2025

14:30

ΑΝΤ1+

Gran Premio D' Italia, Practice 1

Formula 1

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

Moto2 2025

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Muay Thai

15:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

MotoGP 2025

18:00

ΑΝΤ1+

Gran Premio D' Italia, Practice 2

Formula 1

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:45

Novasports Premier League

Δανία – Σκωτία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 1

Μολδαβία – Ισραήλ

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports Start

Μαυροβούνιο – Τσεχία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 6HD

Νήσοι Φερόες – Κροατία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 5HD

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 4HD

Ελβετία – Κόσοβο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Σλοβενία – Σουηδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Ιταλία – Εσθονία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Ουκρανία – Γαλλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

ALPHA

Ελλάδα – Λευκορωσία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

22:00

Eurosport 1

Τζόκοβιτς – Αλκαράθ

Τένις

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

01:00

Eurosport 1

Σίνερ – Αλιασίμ

Τένις

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

Novasports 5HD

ONE Fight Night

Διοργάνωση 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


