Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ισπανία - Ελλάδα και τα προκριματικά του Μουντιάλ
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης (04/09).
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αυλαία του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025 και θέλει τη νίκη προκειμένου να εξασφαλίσει την πρωτιά, πριν τους νοκ άουτ αγώνες στην Ρίγα της Λετονίας. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
13:00
|
ΕΡΤ2
|
Βραζιλία – Γαλλία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
15:00
|
Novasports Start
|
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:00
|
Novasports 4HD
|
Γαλλία – Ισλανδία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
16:30
|
ΕΡΤ2
|
ΗΠΑ – Τουρκία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
17:00
|
Novasports 2HD
|
Καζακστάν – Ουαλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
18:00
|
Novasports 4HD
|
Ισραήλ – Σλοβενία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
18:15
|
Novasports Start
|
Ιταλία – Κύπρος
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
19:00
|
Novasports Prime
|
Γεωργία – Τουρκία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
Novasports 1HD
|
Λιθουανία – Μάλτα
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
20:15
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:30
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Ισπανία – Ελλάδα
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
Novasports 4HD
|
Πολωνία – Βέλγιο
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports 6HD
|
Λουξεμβούργο - Βόρεια Ιρλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 5HD
|
Λιχτενστάιν – Βέλγιο
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 3HD
|
Σλοβακία – Γερμανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 2HD
|
Ολλανδία – Πολωνία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Βουλγαρία – Ισπανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
23:30
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
23:30
|
ΕΡΤ1
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
Μπάσκετ
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ