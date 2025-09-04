Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ισπανία - Ελλάδα και τα προκριματικά του Μουντιάλ
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 10:11
STORIES

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης (04/09).

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αυλαία του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025 και θέλει τη νίκη προκειμένου να εξασφαλίσει την πρωτιά, πριν τους νοκ άουτ αγώνες στην Ρίγα της Λετονίας. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:00

ΕΡΤ2

Βραζιλία – Γαλλία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:00

Novasports Start

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

Novasports 4HD

Γαλλία – Ισλανδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

ΕΡΤ2

ΗΠΑ – Τουρκία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00

Novasports 2HD

Καζακστάν – Ουαλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

18:00

Novasports 4HD

Ισραήλ – Σλοβενία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15

Novasports Start

Ιταλία – Κύπρος

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00

Novasports Prime

Γεωργία – Τουρκία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 1HD

Λιθουανία – Μάλτα

UEFA World Cup Qualifiers 2025

20:15

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:30

Novasports Start, ΕΡΤ1

Ισπανία – Ελλάδα

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports 4HD

Πολωνία – Βέλγιο

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports 6HD

Λουξεμβούργο - Βόρεια Ιρλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 5HD

Λιχτενστάιν – Βέλγιο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Σλοβακία – Γερμανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Ολλανδία – Πολωνία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Βουλγαρία – Ισπανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:30

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

23:30

ΕΡΤ1

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

Μπάσκετ

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


