Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/09) - «Να… ξορκίσει την Ισπανία»

Τον πρώτο της «τελικό» στο Eurobasket 2025 έχει μπροστά της η Εθνική Ελλάδας, η οποία θέλει «Να… ξορκίσει την Ισπανία», με τον «El Matador» Γιάννη Αντετοκούνμπο να θέτει εαυτόν στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.

Από εκεί και πέρα, οι Ελ Κααμπί και Τσικίνιο «Παίρνουν σειρά» στον Ολυμπιακό, προκειμένου να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους με τους Πειραιώτες, ενώ ο Ρουί Βιτόρια επέβαλλε «Τιμωρία και ευθύνη» στον Παναθηναϊκό μετά τη… γκέλα με το Λεβαδειακό.