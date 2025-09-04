Ομάδες

Μπακασέτας και Ρότα…έτοιμοι για Μουντιάλ – Απολαυστικό κουίζ για το Παγκόσμιο Κύπελλo
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 14:53
Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας στον δρόμο προς την πρόκριση.

Τις γνώσεις τους γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο είχαν την ευκαιρία να φρεσκάρουν οι Τάσος Μπακασέτας και Λάζαρος Ρότα, λίγο πριν από τα πρώτα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία.

Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, στηρίζει την προσπάθεια της «Γαλανόλευκης» για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης και βρίσκεται στο πλευρό της σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και υπέβαλε τους δύο Έλληνες διεθνείς σε ένα διασκεδαστικό κουίζ γνώσεων.

Η μεταξύ τους «μάχη» ήταν σκληρή και ο νικητής κρίθηκε…στα πέναλτι, με μία ερώτηση έκπληξη.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:



