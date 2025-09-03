Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09): Ντέρμπι κορυφής Τουρκία – Σερβία στο Eurobasket 2025

FIBA

Η αναμέτρηση της Τουρκίας με τη Σερβία στη Ρίγα ξεχωρίζει από το σημερινό (03/09) πρόγραμμα του Eurobasket 2025 - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09).

Οι δύο από τις τρεις αήττητες ομάδες της διοργάνωσης κοντράρονται με «έπαθλο» την πρώτη θέση του Α’ ομίλου.

Τουρκία και Σερβία νίκησαν τις υπόλοιπες ομάδες του γκρουπ τους και πλέον ήρθε η ώρα να κοντραριστούν για την κορυφή, η οποία θα φέρει και καλύτερο πλασάρισμα στα νοκ άουτ ματς. Νωρίτερα, για τον ίδιο όμιλο, Εσθονία και Πορτογαλία θα παλέψουν για το τελευταίο εισιτήριο της φάσης των «16».

Στον όμιλος του Τάμπερε, το Μαυροβούνιο κρατάει την τύχη στα χέρια του, καθώς με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας «κλειδώνει» την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις: