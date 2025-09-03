Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09): Ντέρμπι κορυφής Τουρκία – Σερβία στο Eurobasket 2025
FIBA
Οnsports team 03 Σεπτεμβρίου 2025, 09:22
Η αναμέτρηση της Τουρκίας με τη Σερβία στη Ρίγα ξεχωρίζει από το σημερινό (03/09) πρόγραμμα του Eurobasket 2025 - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09).

Οι δύο από τις τρεις αήττητες ομάδες της διοργάνωσης κοντράρονται με «έπαθλο» την πρώτη θέση του Α’ ομίλου.

Τουρκία και Σερβία νίκησαν τις υπόλοιπες ομάδες του γκρουπ τους και πλέον ήρθε η ώρα να κοντραριστούν για την κορυφή, η οποία θα φέρει και καλύτερο πλασάρισμα στα νοκ άουτ ματς. Νωρίτερα, για τον ίδιο όμιλο, Εσθονία και Πορτογαλία θα παλέψουν για το τελευταίο εισιτήριο της φάσης των «16».

Στον όμιλος του Τάμπερε, το Μαυροβούνιο κρατάει την τύχη στα χέρια του, καθώς με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας «κλειδώνει» την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

13:00

ΕΡΤ2

Ολλανδία – Ιαπωνία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30

Novasports 4HD

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

14:45

Novasports Start

Εσθονία – Πορτογαλία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

Novasports 4HD

Λιθουανία – Σουηδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

ΕΡΤ2

Ιταλία – Πολωνία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00

Novasports Start

Τσεχία – Λετονία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

20:30

Novasports 4HD

Φινλανδία – Γερμανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μαγδεμβούργο – Άιζεναχ

DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:15

Novasports Start

Τουρκία – Σερβία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:15

ΕΡΤ1

Τουρκία – Σερβία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

23:15

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


