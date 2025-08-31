Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/08)
EUROKINISSI
Onsports Team 31 Αυγούστου 2025, 07:43
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (31/08).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (31/08):

13:00

ΕΡΤ2

Κίνα – Γαλλία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

14:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ρέιντζερς – Σέλτικ

William Hill Scottish Premiership 2025-26

14:30

Novasports 3HD

Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ

Bundesliga 2 2025/26

15:00

Novasports Start

Γεωργία – Ελλάδα

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

Novasports 4HD

Σλοβενία – Βέλγιο

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

ΕΡΤ News

Γεωργία – Ελλάδα

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:30

Novasports 6HD

Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ

Eredivisie 2025/26

16:00

Novasports Premier League

Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι

Premier League 2025/26

16:00

Novasports Prime

Νότιγχαμ Φόρεστ - Γουέστ Χαμ

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS17 Mision Jesuitica Trinidad 1

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Νταντί - Νταντί Γιουνάιτεντ

William Hill Scottish Premiership 2025-26

16:00

ΑΝΤ1+

Formula 1 GP Ολλανδίας, Αγώνας

Μηχανοκίνητα

16:30

Novasports 2HD

Βόλφσμπουργκ – Μάιντς

Bundesliga 2025/26

16:30

ΕΡΤ2

Βραζιλία - Δομινικανή Δημοκρατία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS18 Bella Vista 2

18:00

Novasports 5HD

Θέλτα – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

Novasports 4HD

Ισραήλ – Γαλλία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15

Novasports Start

Ισπανία – Κύπρος

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:30

Novasports Premier League

Λίβερπουλ – Άρσεναλ

Premier League 2025/26

18:30

Novasports 3HD

Ντόρτμουντ - Ουνιόν Βερολίνου

Bundesliga 2025/26

19:00

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS19 Mision Jesuitica Trinidad 2 Wolf Power Stage

19:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Τορίνο – Φιορεντίνα

Serie A 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Τζένοα – Γιουβέντους

Serie A 2025-26

20:00

Novasports 1HD

Μπέτις – Μπιλμπάο

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 9 HD

ΑΠΟΕΛ – Πάφος

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Αλβέρκα – Μπενφίκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΕΚ - Αστέρας Aktor

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

Novasports 5HD

Εσπανιόλ – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

20:30

Novasports 2HD

Κολωνία – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

20:30

Action 24

Αλντοσίβι - Μπόκα Τζούνιορς

Liga Profesional Clausura

20:30

Novasports 3HD

Κολωνία – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

21:00

Novasports Premier League

Άστον Βίλα - Κρίσταλ Πάλας

Premier League 2025/26

21:00

Novasports Prime

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

21:30

Novasports Start

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports 4HD

Πολωνία – Ισλανδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

ΕΡΤ1

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:45

COSMOTE SPORT 4 HD

Λάτσιο - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ίντερ – Ουντινέζε

Serie A 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Stoiximan Super League 2025-26

22:30

Novasports 1HD

Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Ρίο Άβε – Μπράγκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

01:15

Action 24

Ρίβερ Πλέιτ - Σαν Μαρτίν (Ε)

Liga Profesional Clausura

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

06:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


