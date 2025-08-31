Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/08)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (31/08).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (31/08):
|
13:00
|
ΕΡΤ2
|
Κίνα – Γαλλία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ρέιντζερς – Σέλτικ
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
14:30
|
Novasports 3HD
|
Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
15:00
|
Novasports Start
|
Γεωργία – Ελλάδα
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:00
|
Novasports 4HD
|
Σλοβενία – Βέλγιο
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:00
|
ΕΡΤ News
|
Γεωργία – Ελλάδα
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:30
|
Novasports 6HD
|
Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ
|
Eredivisie 2025/26
|
16:00
|
Novasports Premier League
|
Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
Novasports Prime
|
Νότιγχαμ Φόρεστ - Γουέστ Χαμ
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
WRC 2025
|
Παραγουάη, SS17 Mision Jesuitica Trinidad 1
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Νταντί - Νταντί Γιουνάιτεντ
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
16:00
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1 GP Ολλανδίας, Αγώνας
|
Μηχανοκίνητα
|
16:30
|
Novasports 2HD
|
Βόλφσμπουργκ – Μάιντς
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
ΕΡΤ2
|
Βραζιλία - Δομινικανή Δημοκρατία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
WRC 2025
|
Παραγουάη, SS18 Bella Vista 2
|
18:00
|
Novasports 5HD
|
Θέλτα – Βιγιαρεάλ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
18:00
|
Novasports 4HD
|
Ισραήλ – Γαλλία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
18:15
|
Novasports Start
|
Ισπανία – Κύπρος
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
18:30
|
Novasports Premier League
|
Λίβερπουλ – Άρσεναλ
|
Premier League 2025/26
|
18:30
|
Novasports 3HD
|
Ντόρτμουντ - Ουνιόν Βερολίνου
|
Bundesliga 2025/26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
WRC 2025
|
Παραγουάη, SS19 Mision Jesuitica Trinidad 2 Wolf Power Stage
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Τορίνο – Φιορεντίνα
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Τζένοα – Γιουβέντους
|
Serie A 2025-26
|
20:00
|
Novasports 1HD
|
Μπέτις – Μπιλμπάο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
ΑΠΟΕΛ – Πάφος
|
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Αλβέρκα – Μπενφίκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
ΑΕΚ - Αστέρας Aktor
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:30
|
Novasports 5HD
|
Εσπανιόλ – Οσασούνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
20:30
|
Novasports 2HD
|
Κολωνία – Φράιμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
20:30
|
Action 24
|
Αλντοσίβι - Μπόκα Τζούνιορς
|
Liga Profesional Clausura
|
20:30
|
Novasports 3HD
|
Κολωνία – Φράιμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
21:00
|
Novasports Premier League
|
Άστον Βίλα - Κρίσταλ Πάλας
|
Premier League 2025/26
|
21:00
|
Novasports Prime
|
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
21:30
|
Novasports Start
|
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
Novasports 4HD
|
Πολωνία – Ισλανδία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
ΕΡΤ1
|
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Λάτσιο - Ελλάς Βερόνα
|
Serie A 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ίντερ – Ουντινέζε
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
22:30
|
Novasports 1HD
|
Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Ρίο Άβε – Μπράγκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
01:15
|
Action 24
|
Ρίβερ Πλέιτ - Σαν Μαρτίν (Ε)
|
Liga Profesional Clausura
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
06:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ